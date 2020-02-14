Суд розблокував передачу Херсонського порту в концесію

Про це повідомив в фейсбук міністр інфраструктури Владислав Криклій.

“Міністерство інфраструктури ініціювало перегляд рішення Шостого апеляційного суду м. Києва щодо зупинення дії наказу про затвердження результатів концесійного конкурсу та затвердження переможця концесійного конкурсу у порту Херсон. Клопотання Міністерства суд задовольнив та скасував заходи забезпечення позову”, — написав міністр.

Свій пост міністр доповнив валентинкою з написом “Концесія — моя пристрасть”.

Як ми і обіцяли, Міністерство інфраструктури ініціювало перегляд рішення Шостого апеляційного суду м. Києва щодо зупинення дії наказу про затвердження результатів концесійного конкурсу та затвердження переможця концесійного конкурсу у порту Херсон. Клопотання Міністерства суд задовольнив та скасував заходи забезпечення позову. Тож концесію ніхто і ніщо не зупинить 🙂 ми захищатимемо кожного нашого інвестора та кожну концесію.

Таким чином, процес передачі порту в концесію буде відновлено.

Довідка. Концесія — форма державно-приватного партнерства, яка передбачає надання інвестору права на будівництво та модернізацію потужностей, залишаючи об’єкт у державній власності.

Херсонський морський торговельний порт розташований на правому високому березі Дніпра, в 25 км від Дніпровського лиману та в 95 км від моря. Порт заснований у 1778 р, але для великих вантажоперевезень довгий час не використовувався через недостатню глибину Дніпра. У грудні 2018 у морському порту Херсон розпочато роботи з днопоглиблення біля причалів та в операційній акваторії. Технічні можливості ХМТП — обробка понад 4 мільйонів тонн вантажів на рік.