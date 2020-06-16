Касаційний кримінальний суд в складі Верховного Суду розблокував перегляд апеляції про конфісковані 1,5 млрд доларів компаній, пов'язаних з президентом-утікачем Віктором Януковичем.

Про це повідомила пресслужба Верховного суду.

16 червня 2020 суд розглянув касаційні скарги представників юридичних осіб “Aldoza Investments Limited”, “Wonderbliss Ltd”, “Opalcore Ltd”, “Erosaria Ltd”, “Akemi Management Limited”, “Loricom Holding Group Ltd”, “Foxtron Networks Limited”, які оскаржували рішення апеляційного суду Донецької області від 24 травня 2017 про відмову у відкритті апеляційного провадження.

Касаційний кримінальний суд скасував його і призначив новий розгляд в суді апеляційної інстанції.

Таким чином КУС ВС розблокував розгляд апеляції на рішення суду, яке стало причиною спецконфіскації 1,5 млрд доларів у оточення Януковича.

Повний текст постанови обіцяють оголосити 22 червня.

Відзначимо, що гроші Януковича заарештували відразу після Євромайдану, проте в 2016-2017 роках суди почали знімати з них арешти “через відсутність підстав для продовження арешту”.

В травнем 2017 року апеляційний суд Донецької області відмовився відкрити провадження і розглянути апеляцію на вирок Краматорського міського суду Донецької області щодо Аркадія Кашкіна, який визнав, що був фіктивним власником однієї з компаній олігарха Сергія Курченко.

Цим же вироком застосували спеціальну конфіскацію коштів і облігацій внутрішньої державної позики України на загальну суму 1,5 млрд доларів, шляхом їх зарахування до державного бюджету України.