Суд дозволив називати Шарія «кремлівським проєктом» і блогером, якого «використовують його російські господарі», – Лещенко

Про це повідомив екс-депутат, член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко з посиланням на постанову суду від 17 квітня 2019 року.
У постанові суду йдеться, що Шарій звернувся до суду з позовом про захист честі, гідності та ділової репутації через інформацію, що прозвучала в ефірі телеканалу “Еспресо” у випуску «Як впливає російська пропаганда на суспільну думку в Україні» в передачі “Вечір з Мирославою Барчук”.
В ефірі “Еспресо”, зокрема, прозвучало таке:
“Люди, які щиро впевнені, що Україна зараз веде визвольну боротьбу на Сході, вони навіть не уявляють собі, що є певна частина людей, які є колабораціоністами у власній країні і вважають, що у всьому винні Майдан і влада. Я вам наведу прекрасний приклад. Ось є популярний серед цього типу людей медіаблогер ОСОБА_6, такий собі кремлівський проєкт, з величезною кількістю передплатників…”.
Також там було сказано: “А уявіть значить це означає просту річ, що будь-яка пропаганда, яка розрахована на тих, хто сприймає ОСОБА_6, нам просто недосяжна і величезній кількості людей, скажімо, які дивляться нас з вами, недосяжна, і нам, і їм, а ОСОБА_6 теж працює в холосту. От його умовно кажучи використовують його російські господарі, а він все одно говорить речі, які і так зрозумілі тим, з ким він має справу. Немає більше ніякого сенсу ані, перепрошую, в нас з вами, ані в ньому, як в пропагандистах, якби ми були пропагандистами. Я вважаю, що ми просто займаємося своєю професійною діяльністю і розмовляємо з аудиторією, яка нам довіряє”.
Шарій просив суд визнати цю інформацію недостовірною. Солом’янський районний суд Києва 5 квітня 2018 року та Київський апеляційний суд 14 листопада 2018 року його прохання не задовольнили. ВСУ в квітні 2019 року залишив без змін рішення цих судів. Постанова Верховного Суду оскарженню не підлягала.
«Є постанова “іменем України” вищої судової інстанції нашої країни, яке дозволяє абсолютно легально називати Шарія “кремлівським проєктом” і блогером, якого “використовують його російські господарі”, – зазначив Сергій Лещенко.
Раніше Анатолій Шарій і народний депутат від “Опозиційною платформи – За життя” Олег Волошин обговорювали, як можна посадити в СІЗО противників Шарія, які напередодні брали участь у кількох сутичках з прихильниками блогера.
За словами Шарія, люди, які сидять по той бік грат, дуже прихильно до нього ставляться.
Нагадаємо, вранці в середу, 17 червня, прихильники партії Шарія влаштували акцію проти Президента Володимира Зеленського під стінами Офісу Глави держави в Києві.
Паралельно націоналісти організували контракцію під назвою “Київ не для Шарія”. Участь у ній взяли представники “Демократичної сокири”, “Руху ветеранів України” та “дружніх патріотичних організацій”.
Протягом дня між прихильниками та супротивниками Шарія відбулися кілька зіткнень.
- За даними поліції Києва, на станції метро “виникла словесна перепалка, яка перейшла в бійку із застосуванням газових балончиків”, а її учасниками були “двоє агресивно налаштованих чоловіків і група осіб”.
- Під час акції протесту прихильники Шарія в оточенні поліції приходили до дому Президента Володимира Зеленського.