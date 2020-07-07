Суд дозволив називати Шарія «кремлівським проєктом» і блогером, якого «використовують його російські господарі», – Лещенко

Верховний суд України не задовольнив касаційну скаргу лідера партії "Партія Шарія" Анатолія Шарія, в якій він просив визнати недостовірною та такою, що принижує честь, гідність та ділову репутацію інформацію, яка прозвучала в ефірі телеканалу “Еспресо”. Шарія, зокрема, назвали “кремлівським проєктом” і "блогером, якого "використовують його російські господарі".

Про це повідомив екс-депутат, член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко з посиланням на постанову суду від 17 квітня 2019 року.

У постанові суду йдеться, що Шарій звернувся до суду з позовом про захист честі, гідності та ділової репутації через інформацію, що прозвучала в ефірі телеканалу “Еспресо” у випуску «Як впливає російська пропаганда на суспільну думку в Україні» в передачі “Вечір з Мирославою Барчук”.

В ефірі “Еспресо”, зокрема, прозвучало таке:

“Люди, які щиро впевнені, що Україна зараз веде визвольну боротьбу на Сході, вони навіть не уявляють собі, що є певна частина людей, які є колабораціоністами у власній країні і вважають, що у всьому винні Майдан і влада. Я вам наведу прекрасний приклад. Ось є популярний серед цього типу людей медіаблогер ОСОБА_6, такий собі кремлівський проєкт, з величезною кількістю передплатників…”.

Також там було сказано: “А уявіть значить це означає просту річ, що будь-яка пропаганда, яка розрахована на тих, хто сприймає ОСОБА_6, нам просто недосяжна і величезній кількості людей, скажімо, які дивляться нас з вами, недосяжна, і нам, і їм, а ОСОБА_6 теж працює в холосту. От його умовно кажучи використовують його російські господарі, а він все одно говорить речі, які і так зрозумілі тим, з ким він має справу. Немає більше ніякого сенсу ані, перепрошую, в нас з вами, ані в ньому, як в пропагандистах, якби ми були пропагандистами. Я вважаю, що ми просто займаємося своєю професійною діяльністю і розмовляємо з аудиторією, яка нам довіряє”.

Шарій просив суд визнати цю інформацію недостовірною. Солом’янський районний суд Києва 5 квітня 2018 року та Київський апеляційний суд 14 листопада 2018 року його прохання не задовольнили. ВСУ в квітні 2019 року залишив без змін рішення цих судів. Постанова Верховного Суду оскарженню не підлягала.

«Є постанова “іменем України” вищої судової інстанції нашої країни, яке дозволяє абсолютно легально називати Шарія “кремлівським проєктом” і блогером, якого “використовують його російські господарі”, – зазначив Сергій Лещенко.