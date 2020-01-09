Про це повідомив в твітер президент США Дональд Трамп.

“Останні новини: Апеляційний суд П’ятого округу щойно скасував рішення суду нижчої інстанції та дав нам можливість побудувати одну з найбільших ділянок вкрай необхідної південної прикордонної стіни”, — написав Трамп.

Також американський лідер додав, що вартість будівництва ділянки — 4 млрд доларів.

Нагадаємо, в лютому 2019 року коаліція з 16 штатів США на чолі з Каліфорнією подали в суд на адміністрацію президента Дональда Трампа в зв’язку з його рішенням оголосити надзвичайну ситуацію для збору коштів на будівництво стіни на мексиканському кордоні. Після цього Трамп оголосив надзвичайний стан біля кордону і для будівництва стіни Пентагон виділив 1 млрд дол.