Про це повідомили в прес-службі суду.

“Верховний Суд задовольнив клопотання представника відповідача, який просив залучити Службу безпеки України як третю особу, оскільки Рада Національної безпеки і оборони України прийняла рішення про застосування санкцій саме за пропозицією СБУ. Наступне судове засідання у справі призначене на 10 лютого 2020 року”, — йдеться в повідомленні.

Так Сергій Курченко намагається домогтися скасування або визнання протиправним указу Президента України про застосування щодо нього санкцій. Рішення про накладення на олігарха обмежувальних заходів було прийнято Радою нацбезпеки і оборони України та затверджено Главою держави в травні 2018 року.

Нагадаємо, 23 серпня 2016 року генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що екс-міністр доходів та зборів України Олександр Клименко та бізнесмен Сергій Курченко завдали шкоди Україні на суму 198 млрд грн.