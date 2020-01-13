Про це повідомили в прес-службі суду.
“Верховний Суд задовольнив клопотання представника відповідача, який просив залучити Службу безпеки України як третю особу, оскільки Рада Національної безпеки і оборони України прийняла рішення про застосування санкцій саме за пропозицією СБУ. Наступне судове засідання у справі призначене на 10 лютого 2020 року”, — йдеться в повідомленні.
Так Сергій Курченко намагається домогтися скасування або визнання протиправним указу Президента України про застосування щодо нього санкцій. Рішення про накладення на олігарха обмежувальних заходів було прийнято Радою нацбезпеки і оборони України та затверджено Главою держави в травні 2018 року.
Нагадаємо, 23 серпня 2016 року генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що екс-міністр доходів та зборів України Олександр Клименко та бізнесмен Сергій Курченко завдали шкоди Україні на суму 198 млрд грн.
- У червні 2017 року Генпрокуратура склала і направила Сергію Курченко письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за низкою статей Кримінального кодексу України.
- У березні минулого року Департамент міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України завершив розслідування за підозрою бізнесмена Сергія Курченко в скоєнні особливо тяжких злочинів проти держави Україна.
- За інформацією правоохоронців, весь цей час олігарх перебуває в Росії.