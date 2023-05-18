У Москві суд постановив арештувати кінопродюсера Олександра Роднянського та театрального режисера Івана Вирипаєва за "поширення неправдивої інформації" про російську армію.

Джерело: Associated Press

Перші судові засідання щодо Роднянського та Вирипаєва відбулися ще 27 квітня, але суд повідомив про них лише 17 травня.

У пресслужбі московського суду повідомили, що Роднянський та Вирипаєв – які перебувають за межами РФ – будуть арештовані як тільки російська влада зможе їх затримати чи домогтись екстрадиції. МВС Росії додатково оголосило Вирипаєва у федеральний розшук.

Олександр Роднянський родом з України, засновник української телекомпанії “1+1”. З 2002 по 2009 роки керував російським телеканалом “СТС”. Він був однією з найвпливовіших фігур російського кіно останніх десятиліть.

Роднянський покинув Росію після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну і неодноразово відкрито виступав проти війни. У жовтні 2022 року мін’юст Росії визнав Роднянського “іноземним агентом”.

Драматург, режисер і актор Іван Вирипаєв вже кілька років живе і працює у Варшаві, а також виступає проти російського вторгнення в Україну.

Окрім цього, 17 травня суд РФ засудив опозиціонера та антивоєнного активіста Михайла Крігера до семи років позбавлення волі.

Крігера заарештували в листопаді за звинуваченням в виправданні тероризму та розпалюванні ненависті за допомогою погрози насильства, пов’язаних із публікаціями в соцмережах 2020 року, в яких він підтримав організаторів нападів на будівлі ФСБ і згадував про повішення президента Росії Володимира Путіна. Прокуратура вимагала дев’яти років позбавлення волі.

У суді, безпосередньо перед винесенням вироку, Крігер заявив, що його переслідують за його “антивоєнну, а тепер відверто проукраїнську позицію”.