Про це повідомляє пресслужба НАЗК.
“Припис НАЗК до Кабміну про незаконне призначення керівника НАК “Нафтогаз України” підлягає виконанню – Апеляційний суд скасував рішення ОАСК (окружного апеляційного суду Києва – ред.) про призупинення дії припису”, – заявив глава НАЗК Олександр Новіков.
В агентстві нагадали, що 3 серпня шостий апеляційний адміністративний суд задовольнив скаргу НАЗК і скасував рішення ОАСК, яким було зупинено дію припису НАЗК Кабінету Міністрів України.
НАЗК проти Вітренка
15 червня голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков у своєму приписі заявив, що розпорядження Кабміну про призначення нового голови правління НАК “Нафтогаз” Юрія Вітренка та контракт з ним є незаконними.
Новіков вніс до Кабміну припис про усунення порушень із вимогою скасувати розпорядження про призначення Вітренка, а також розірвати з ним контракт.
Очільник НАЗК пояснив, що, відповідно до закону, протягом року після звільнення з публічної служби людина не повинна брати участь у керівництві організаціями, на які вона могла впливати, коли працювала на державу. Це обмеження діє незалежно від того, скільки особа працювала на посаді до звільнення.
Вітренко з 21 грудня 2020 року до 28 квітня 2021 року працював виконувачем обов’язків міністра енергетики. Також він системно брав участь у підготовці рішень щодо діяльності “Нафтогазу”. Згідно з законодавством, Вітренко мав право обійняти цю посаду лише з кінця квітня 2022 року.
У Міністерстві юстиції не були згодні з аргументацією та звинуваченнями НАЗК. Очільник відомства Денис Малюська заявив, що оскаржить в суді припис НАЗК.
18 червня Окружний адміністративний суд Києва зупинив дію припису НАЗК. Тоді НАЗК надіслало припис щодо звільнення Вітренка голові наглядради Клер Споттісвуд. Цей припис також був припинений ОАСК.
5 липня наглядова рада “Нафтогазу” на позачерговому засіданні не ухвалила рішення щодо відсторонення Вітренка.
Призначення Вітренка
28 квітня Кабінет Міністрів звільнив голову правління НАК “Нафтогаз України” Андрія Коболєва. Замість нього КМУ призначив Юрія Вітренка новим очільником компанії.
Крім того, Кабінет Міністрів звільнив, а потім перепризначив членів наглядової ради Національної акціонерної компанії “Нафтогаз”. Уряд також оголосив конкурс на посади чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК.
У “Нафтогазі” відреагували на рішення звільнити керівництво та голову правління Андрія Коболєва, призначивши на цю посаду Юрія Вітренка. У компанії назвали такі перестановки “юридичною маніпуляцією” та “наругою”. Члени наглядової ради “Нафтогазу” подали письмові повідомлення про дострокове припинення своїх повноважень.
Згодом Кабінет Міністрів переобрав 5 членів наглядової ради “Нафтогазу” терміном до року.
Посли країн “Великої сімки” та Державний департамент США прокоментували звільнення Андрія Коболєва, нагадавши про необхідність “поваги до корпоративного управління, прозорості та доброчесності”.
Сам Андрій Коболєв мав намір оскаржувати рішення Уряду про його звільнення з посади голови правління “Нафтогазу”. Він вважає причиною свого звільнення накопичені на рахунках компанії 2 млрд доларів вільних грошових коштів.
Юрій Вітренко ж розповів, що його повернення до “Нафтогазу” на посаді голови правління ініціювали прем’єр Денис Шмигаль та президент Володимир Зеленський через те, що призначити його міністром на віцепрем’єром не вдалося.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що остання зміна керівництва НАК “Нафтогаз” є поганим сигналом і може потенційно завдати шкоди міжнародному іміджу України.