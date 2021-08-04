Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

“Припис НАЗК до Кабміну про незаконне призначення керівника НАК “Нафтогаз України” підлягає виконанню – Апеляційний суд скасував рішення ОАСК (окружного апеляційного суду Києва – ред.) про призупинення дії припису”, – заявив глава НАЗК Олександр Новіков.

В агентстві нагадали, що 3 серпня шостий апеляційний адміністративний суд задовольнив скаргу НАЗК і скасував рішення ОАСК, яким було зупинено дію припису НАЗК Кабінету Міністрів України.

НАЗК проти Вітренка

15 червня голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков у своєму приписі заявив, що розпорядження Кабміну про призначення нового голови правління НАК “Нафтогаз” Юрія Вітренка та контракт з ним є незаконними.

Новіков вніс до Кабміну припис про усунення порушень із вимогою скасувати розпорядження про призначення Вітренка, а також розірвати з ним контракт.

Очільник НАЗК пояснив, що, відповідно до закону, протягом року після звільнення з публічної служби людина не повинна брати участь у керівництві організаціями, на які вона могла впливати, коли працювала на державу. Це обмеження діє незалежно від того, скільки особа працювала на посаді до звільнення.

Вітренко з 21 грудня 2020 року до 28 квітня 2021 року працював виконувачем обов’язків міністра енергетики. Також він системно брав участь у підготовці рішень щодо діяльності “Нафтогазу”. Згідно з законодавством, Вітренко мав право обійняти цю посаду лише з кінця квітня 2022 року.

У Міністерстві юстиції не були згодні з аргументацією та звинуваченнями НАЗК. Очільник відомства Денис Малюська заявив, що оскаржить в суді припис НАЗК.