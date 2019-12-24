Сьогодні, 24 грудня, Апеляційний суд Києва почав розгляд скарги на арешт Юлії Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляють #Букви.

Так, на початку засідання адвокат заявив клопотання – попросив дозволити підозрюваній сидіти поруч з собою.

Суддя попросив вільних слухачів, крім журналістів, покинути засідання – після цього він дозволив Кузьменко вийти і сісти поруч з адвокатом.

Також в залі залишилися поручителі і близькі родичі.

Адвокат Влад Добош заявив, що взяти Юлію Кузьменко на поруки готові 37 осіб.

Нагадаємо, співробітники Національної поліції затримали фігурантів справи про вбивство в 2016 році журналіста Павла Шеремета. У вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюваними є: медсестра Яна Дугар, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко та подружжя Інна та Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.

В ніч на 14 грудня Печерський районний суд Києва заарештував на два місяці без права на заставу військового і музиканта Андрія Антоненка (нік Riffmaster). Його підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році. Сам Антоненко наголосив в суді, що визнає провину тільки через тиск або тортури.