Сьогодні, 3 липня, Київський апеляційний суд продовжив розгляд скарги одеського активіста Сергія Стерненка на рішення обрати йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Засідання відновився після тижневої перерви – апеляцію почали розглядати 26 червня.

Очікується, що сьогодні суд має заслухати тих, хто готовий взяти активіста на поруки, і оголосити своє рішення.

Під суд, де проходить засідання, стягнули багато представників поліції, Національної гвардії і судової охорони. Також там зібралися активісти, які підтримують Стерненка.

Суд пропонує обмежувати кількість поручителів, чиї заяви вони прийматимуть. Наразі взяти активіста на поруки виявили бажання три народних депутати від фракції “Голосу“: Кіра Рудик, Роман Лозинський та Ярослав Юрчишин.

Нагадаємо, що 15 червня активісту Сергію Стерненку обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на термін в 60 днів. Відповідне рішення ухвалив суддя Шевченківського районного суду Києва Володимир Бігуль.

Сам активіст вважає, що рішення було прийнято під тиском з боку Офісу генерального прокурора. Крім того, відповідно до рішення суду активіст повинен знаходитися під домашнім арештом в Одесі за адресою вулиця Приморська, 37. За цією адресою розташована військова частина — Одеський загін морської охорони, куди його, за його словами, не пустять.

16 червня Шевченківський районний суд Києва змінив адресу домашнього арешту для активіста Сергія Стерненка.