Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Під час першого засідання, яке відбулося 4 вересня, суд обирав присяжних, які наряду з суддями розглядатимуть цю справу. Так з семи кандидатів у присяжні було відібрано 5. Це:
• Юрій Федоренко – підприємець, двічі був присяжним у кримінальних провадженнях (вироки щодо них були обвинувальними). За його словами, він знайомий зі справою “з телебачення”, але буде приймати рішення тільки на підставі матеріалів справи.
• Григорій Фірсов – арбітражний керівник. Раніше вже був присяжним у кримінальних провадженнях (щодо шахрайських дій і про теракт). Фірсов повідомив, що обізнаний у справі про вбивство Шеремета “в рамках матеріалів, які є в Інтернеті”. “Телевізора у мене немає”, – заявив він.
• Людмила Яковенко – повідомила, що зараз є безробітною, а раніше 23 роки працювала в банківській сфері. Брала участь у суді присяжних (зокрема, в розгляді справи про вбивство журналіста Олеся Бузини та справи про вбивство депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова).
• Наталія Глоба – домогосподарка, не працює, має економічну освіту. Вона повідомила, що народилася в Донецьку, на тимчасово окупованій території у неї залишилася мама, але після 2014 року, за словами Глоби, вона місто не відвідувала. Бере участь у ще одному суді присяжних у справі про вбивство. Про справу Шеремета знає з Інтернету і телебачення.
• Юрій Михайленко – пенсіонер, колишній інженер-конструктор. Про справу Шеремета знає з телебачення. Для Михайленка це перший суд присяжних.
Автоматизована система трьох з них визначила як основних присяжних. Це Григорій Фірсов, Наталя Глоба і Юрій Михайленко.
Юрій Федоренко і Людмила Яковенко були визначені запасними присяжними. Під час сьогоднішнього засідання вони склали присягу.
Крім присяжних, справу розглядатимуть двоє професійних суддів — Оксана Голуб та Марина Антонюк.
На засіданні присутні представники сторони обвинувачення, фігуранти справи — Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко і Яна Дугарь, а також їхні адвокати.
Юлія Кузьменко та Яна Дугарь під час засідання перебувають у залі поруч з адвокатами, Андрій Антоненко — в скляному боксі.
ОНОВЛЕНО:
Під час засідання захисники Андрія Антоненка клопотали про усунення присяжного Юрія Михайленка від справи, але клопотання було відхилено.
Також сторона обвинувачення зачитала скорочений обвинувальний акт трьом підозрюваним. Згідно з ним, невстановлені особи виготовили вибухівку та передали її Антоненко і Кузьменко. Своєю чергою Дугарь встановила місце паркування автомобіля журналіста. Згодом Кузьменко на замовлення невстановлених організаторів через невстановлених посібників встановила вибуховий пристрій під автівкою та залишила місце злочину разом з Антоненком.
Кузьменко, Дугарь та Антоненко вкотре наголосили, що не визнають своєї провини за всіма звинуваченнями.
Крім цього, під час засідання захисники Антоненка клопотали про зміну запобіжного заходу обвинуваченому з тримання під вартою на особисте зобов’язання. Суд прийняв рішення залишити це клопотання без задоволення.
Наступне засідання у справі відбудеться 8 жовтня о 14:30.
Що відомо про справу Шеремета?
Про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося у 2016 році, стало відомо торік на початку грудня. Підозри були пред’явлені медсестрі Яні Дугарь, лікарю і волонтерці Юлії Кузьменко та музиканту Андрію Антоненку. Відтоді Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко перебували під вартою (Антоненко досі), а Яну Дугарь відпустили під заставу з-під домашнього арешту.
Раніше слідство стверджувало, що Антоненко, “захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси… вирішив створити організовану групу, щоб в її складі скоїти вбивство журналіста і радіоведучого Павла Шеремета”. За словами самого музиканта, це формулювання було взяте з іншого кримінального провадження, яке не має відношення до вбивства журналіста.
21 травня стало відомо, що слідство у справі про вбивство Павла Шеремета змінило текст підозри фігурантам, прибравши слова про “ультранаціоналістичні ідеї” та “велич арійської раси”. Відповідно до нового тексту підозри, організаторами злочину вважаються “невстановлені особи”, а всі раніше заявлені фігуранти справи — його виконавцями.
#Букви згадували ключові факти про справу Шеремета, а також заяви Президента України Володимира Зеленського про те, хто несе відповідальність за її розслідування.
Активісти, політики, чиновники висловлювали недовіру слідству, тож регулярно виходили на акції протесту і вимагали справедливого розслідування вбивства журналіста.
- В червні матеріали щодо Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь об’єднали і відкрили для ознайомлення.
- 18 серпня підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненко та Юлії Кузьменко були вручені обвинувальні акти. Захисники Яни Дугарь відмовилися його отримувати.
- 25 серпня стало відомо, що справу розглядатиме суд присяжних.