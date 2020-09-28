Сьогодні, 28 вересня, в Шевченківському районному суді Києва продовжився розгляд по суті справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Під час першого засідання, яке відбулося 4 вересня, суд обирав присяжних, які наряду з суддями розглядатимуть цю справу. Так з семи кандидатів у присяжні було відібрано 5. Це:

• Юрій Федоренко – підприємець, двічі був присяжним у кримінальних провадженнях (вироки щодо них були обвинувальними). За його словами, він знайомий зі справою “з телебачення”, але буде приймати рішення тільки на підставі матеріалів справи.

• Григорій Фірсов – арбітражний керівник. Раніше вже був присяжним у кримінальних провадженнях (щодо шахрайських дій і про теракт). Фірсов повідомив, що обізнаний у справі про вбивство Шеремета “в рамках матеріалів, які є в Інтернеті”. “Телевізора у мене немає”, – заявив він.

• Людмила Яковенко – повідомила, що зараз є безробітною, а раніше 23 роки працювала в банківській сфері. Брала участь у суді присяжних (зокрема, в розгляді справи про вбивство журналіста Олеся Бузини та справи про вбивство депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова).

• Наталія Глоба – домогосподарка, не працює, має економічну освіту. Вона повідомила, що народилася в Донецьку, на тимчасово окупованій території у неї залишилася мама, але після 2014 року, за словами Глоби, вона місто не відвідувала. Бере участь у ще одному суді присяжних у справі про вбивство. Про справу Шеремета знає з Інтернету і телебачення.

• Юрій Михайленко – пенсіонер, колишній інженер-конструктор. Про справу Шеремета знає з телебачення. Для Михайленка це перший суд присяжних.

Автоматизована система трьох з них визначила як основних присяжних. Це Григорій Фірсов, Наталя Глоба і Юрій Михайленко.

Юрій Федоренко і Людмила Яковенко були визначені запасними присяжними. Під час сьогоднішнього засідання вони склали присягу.

Крім присяжних, справу розглядатимуть двоє професійних суддів — Оксана Голуб та Марина Антонюк. На засіданні присутні представники сторони обвинувачення, фігуранти справи — Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко і Яна Дугарь, а також їхні адвокати. Юлія Кузьменко та Яна Дугарь під час засідання перебувають у залі поруч з адвокатами, Андрій Антоненко — в скляному боксі.

ОНОВЛЕНО:

Під час засідання захисники Андрія Антоненка клопотали про усунення присяжного Юрія Михайленка від справи, але клопотання було відхилено.

Також сторона обвинувачення зачитала скорочений обвинувальний акт трьом підозрюваним. Згідно з ним, невстановлені особи виготовили вибухівку та передали її Антоненко і Кузьменко. Своєю чергою Дугарь встановила місце паркування автомобіля журналіста. Згодом Кузьменко на замовлення невстановлених організаторів через невстановлених посібників встановила вибуховий пристрій під автівкою та залишила місце злочину разом з Антоненком.

Кузьменко, Дугарь та Антоненко вкотре наголосили, що не визнають своєї провини за всіма звинуваченнями.

Крім цього, під час засідання захисники Антоненка клопотали про зміну запобіжного заходу обвинуваченому з тримання під вартою на особисте зобов’язання. Суд прийняв рішення залишити це клопотання без задоволення.

Наступне засідання у справі відбудеться 8 жовтня о 14:30.