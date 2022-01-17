Відповідне рішення по справі № 640/24404/20 опубліковане на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

Так, за рішенням ОАСК від 13 грудня 2021 року, податкові сповіщення-рішення Офісу великих платників податків ДПС, які стосуються несвоєчасної виплати “Укрнафтою” зобов’язань на суму 394 млн грн, були скасовані.

Уточнюється, що судом були скасовані два податкові сповіщення-рішення. Перше таке сповіщення — це штраф за несвоєчасну сплату зобов’язань по ПДВ на суму 389,6 млн гривень. За це порушення “Укрнафта” повинна була сплатити 38,96 млн гривень (10% від суми зобов’язань по ПДВ).

Друге сповіщення-рішення стосувалось несвоєчасної сплати “Укрнафтою” зобов’язань по ПДВ на суму 1,776 млрд гривень. Вже за це порушення компанія повинна була виплатити 355,2 млн гривень штрафу. Загальна сума штрафів по двох порушеннях – 394,16 млн гривень.

Відповідно до матеріалів суду, “Укрнафта” заявила про те, що в період проведення розрахунку згідно з податковими зобов’язаннями у них не було податкового боргу. А тому, податківці не мали приводів зараховувати виплачені кошти шляхом погашення податкової заборгованості минулого періоду, відповідно до черговості виникнення даної заборгованості.

В Окружному адмінсуді доводи “Укрнафти” визнали законними, додавши, що раніше суд вже виносив рішення про відсутність податкового боргу у компанії.

Як відомо, 50%+1 акцій “Укрнафти” знаходяться у володінні держави в обличчі НАК “Нафтогаз України”. В той самий час, близько 42% акцій компанії знаходиться у володінні структур олігарха Ігоря Коломойського та його соратників.