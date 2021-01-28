Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) скасував постанову Кабміну, якою у 2019 році було схвалено новий український правопис.

Про це повідомляється на сайті суду.

“В ході розгляду справи судом було встановлено, що Кабінет Міністрів України при ухваленні вказаної постанови діяв поза межами своєї компетенції та із порушенням законодавства, що регулює порядок прийняття нормативно-правових актів. З огляду на це, суд визнав протиправною та нечинною Постанову Кабінету Міністрів України №437 від 22 травня 2019 року «Питання українського правопису»”, – йдеться у повідомленні.

Адвокат позивача Дмитро Ільченко написав у Facebook, що підставою позову було те, що Уряд не має права змінювати правопис, “оскільки подібне просто не є його компетенцією”.

“Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив наш позов та скасував Постанову КМУ про так званий “новий правопис”. Нагадую, це той самий правопис, в якому запроваджують “павзу”, “Атени”, проєкт та Марта замість Марфи. Також під час розгляду з’ясувалося, що “мовна комісія” мала суттєві суперечки та не розробляла правопис саме в тій редакції, в якій він був затверджений урядом. Тобто в наш правопис вносилися зміни, фактичо, на колінах”, – пише адвокат.

За словами Ільченка, позов був направлений на “захист української мови від її спотворення на користь регіональних діалектів”.

Рішення вступить в силу після його апеляційного перегляду, якщо Кабмін подасть апеляцію.

У свою чергу, заступник Міністра юстиції України з питань європейської інтеграції Валерія Коломієць заявила, что Кабмін має намір оскаржити рішення суду.