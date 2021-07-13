Про це поінформували в пресслужбі Миколаївської обласної прокуратури. Крім того, про це повідомив на своїй сторінці у Facebook уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Так, 8 липня цього року суд задовольнив позов обласної прокуратури й визнав нечинним та скасував рішення Миколаївської міськради про присвоєння російській мові статусу регіональної.

“У ЗМІ неодноразово зазначалося, що депутати Миколаївської міської ради не можуть позбавити російську мову статусу регіональної, якого їй надано рішенням ради в 2012 році на виконання вимог закону України “Про засади державної мовної політики”. Враховуючи, що Конституційним судом України в 2018 році вказаний закон визнано таким, що не відповідає Конституції України, задля поновлення порушених інтересів територіальної громади, прокурор змушений був звернутися до суду з позовом про скасування вказаного рішення органу місцевого самоврядування”, – розповіли в прокуратурі.

Як зазначив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, рішення про скасування статусу російської мови в Миколаєві мали переглянути майже два роки тому (після набуття чинності законом України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”).

“Сподіваюсь, що найближчим часом депутати (Миколаївської міськради, – ред.) затвердять міську програму розвитку української мови як державної, запрацюють безкоштовні курси з вивчення української мови, а також буде призначений профільний заступник міського голови з питань мовної політики”, – наголосив Кремінь.

Він також зауважив, що за інформацією, яка є у розпорядженні Секретаріату уповноваженого із захисту державної мови, досі чинними залишаються рішення щодо функціонування регіональних мов Дніпропетровської та Луганської обласних рад, та в окремих громадах Одеської та Закарпатської областей.

Нагадаємо, що раніше існував закон “Про засади державної мовної політики” відомий як “закон Ківалова-Колесніченка”. Цей закон встановлював, що державною мовою є українська, але водночас істотно розширював використання регіональних мов. Закон був прийнятий Верховною Радою в липні 2012 року голосами більшості зі значними порушеннями процедури розгляду, зокрема, картками відсутніх депутатів, і спровокував протести по всій країні.

У тому ж році у зв’язку з введенням в дію “закону Кивалова-Колесніченка” міськрада Миколаєва вирішила визначити російську мову регіональною в місті Миколаєві. Але 28 лютого 2018 року Конституційний Суд України визнав Закон України “Про засади державної мовної політики” таким, що не відповідає Конституції України, відповідно, він тратив чинність.

Рішення про російську (як регіональну в Миколаєві) мало бути скасовано впродовж 6 місяців з дня набрання чинності законом “Про забезпечення функціонування української мови як державної” (набрав чинності в липні 2019 року), однак цього зроблено не було.