Окружний адмінсуд Полтави скасував рішення ТВК про відмову в реєстрації списку кандидатів "Європейської Солідарності" до міської ради Кременчука. Комісія зобов’язана повторно розглянути документи.

Про це повідомили в пресслужбі партії.

Раніше тервиборчком у Кременчуці (Полтавська область) не зареєстрував виборчий список кандидатів від партії “Європейська Солідарність” до міськради. Партія, вважаючи це рішення незаконним, звернулася до Окружного адмінсуду Полтави.

На думку нардепа від “ЄС” Миколи Княжицького, те, що сталося, “відбулося е під тиском мафії, яка править Кременчуком протягом уже багатьох років”.

У п’ятницю, 2 жовтня, суд постановив скасувати рішення ТВК та зобов’язав її до повторного розгляду документів.

Під час судового засідання під стінами суду проходила акція протесту. Мітингувальники вимагали від суду не допускати політичних маніпуляцій із реєстрацією кандидатів.

“Влада застосовує весь арсенал, вона влаштовує провокації. Ми сьогодні цілий день провели під Полтавським адміністративним судом. Ця ганебна постанова скасована. Дякуємо нашій юридичній команді і рухаємось вперед до перемоги”, — сказав кандидат на посаду міського голови Кременчука Сергій Ярош, коментуючи рішення суду.