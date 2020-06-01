Екснардепу Тетяні Чорновіл, якій повідомили про підозру в умисному вбивстві в результаті підпалу офісу Партії регіонів, пом'якшили запобіжний захід. Відтепер може пересуватися не тільки в селищі, а по всій Київській області.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Печерський райсуд Києва продовжив нічний домашній арешт до 1 серпня, але обмеження на пересування лише в селищі Гора, де вона живе, скасували.

“До серпня місяця, тобто два місяці я можу перебувати в межах Київської області, міста Києва вдень, а вночі у мене нічний арешт”, – сказала вона.

Раніше повідомляли, що екснардепу Тетяні Чорновол, якій повідомили про підозру в умисному вбивстві внаслідок підпалу офісу Партії регіонів, замінили цілодобовий домашній арешт на нічний.

Нагадаємо, 10 квітня до колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол прийшли з обшуком співробітники Державного бюро розслідувань. Пізніше ДБР повідомило Чорновол про підозру в умисному вбивстві. Її підозрюють в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, здійсненому за попередньою змовою групою осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков жорстко відреагував на обшуки у колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол у справах протестів на Майдані. Він звернувся до першого заступника директора Державного бюро розслідувань Олександра Бабікова, назвавши того адвокатом Януковича.