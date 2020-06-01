Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Печерський райсуд Києва продовжив нічний домашній арешт до 1 серпня, але обмеження на пересування лише в селищі Гора, де вона живе, скасували.
“До серпня місяця, тобто два місяці я можу перебувати в межах Київської області, міста Києва вдень, а вночі у мене нічний арешт”, – сказала вона.
Раніше повідомляли, що екснардепу Тетяні Чорновол, якій повідомили про підозру в умисному вбивстві внаслідок підпалу офісу Партії регіонів, замінили цілодобовий домашній арешт на нічний.
Нагадаємо, 10 квітня до колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол прийшли з обшуком співробітники Державного бюро розслідувань. Пізніше ДБР повідомило Чорновол про підозру в умисному вбивстві. Її підозрюють в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, здійсненому за попередньою змовою групою осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков жорстко відреагував на обшуки у колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол у справах протестів на Майдані. Він звернувся до першого заступника директора Державного бюро розслідувань Олександра Бабікова, назвавши того адвокатом Януковича.
- Тетяна Чорновол розповіла, які статті інкримінує їй Державне бюро розслідувань.
- 51 нардеп підписав заяву на підтримку Чорновол із вимогою звільнити Бабікова.
- 14 квітня колишня депутатка Верховної Ради Тетяна Чорновол після допиту в Державному бюро розслідувань (ДБР) у справі про вбивство заявила, що справа проти неї сфальсифікована.