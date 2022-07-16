Про це повідомляє Finbalance.
Зазначається, що загалом обсяг вимог кредиторів до компанії становив 10,44 мільярда гривень. Під час ліквідаційної процедури була погашена заборгованість на 2,7 млн гривень.
Раніше в судових матеріалах наводилися дані Офісу Генерального прокурора, що Національний банк України визнав “Новофарм” пов’язаною з “ПриватБанком” особою.
Згідно із судовими матеріалами, 16 грудня 2016 року, за кілька днів до націоналізації, “ПриватБанк” відкрив кредитну лінію для ТОВ “Новофарм” із лімітом 3,2 мільярда гривень. Як забезпечення за відповідними кредитними зобов’язаннями Pointex Sale LLP надала євробонди “ПриватБанку” номінальною вартістю 80 мільйонів доларів, які випустив банк через UK SPV Credit Finance PLC.
За словами народного депутата України від партії “Європейська Солідарність” Володимира Ар’єва, це еквівалент 800 ракет для HIMARS: “Фірму закрили, гроші списали. В мережі обурення, вимоги. Мітинги заборонені, Коломойський на суспільну думку клав. Влада, здається, теж”, — написав нардеп.
Він також додав, що ще одна фірма Коломойського “Монтана-Естейт” хоче “збанкрутувати” і списати 3 мільярди боргу перед “ПриватБанком”: “Цій фірмі, одразу після присяги Зеленського у липні 2019, Печерський суд зняв арешт на 415 об’єктів нерухомості, які були з 2017 року арештовані у справі фіктивних і свідомо невигідних кредитів, що були основою схеми вимивання коштів з банку”, — пояснив Ар’єв.
Нардеп зауважив, що 3 мільярди – це ще 560 ракет HIMARS або 34 Байрактара.
“Отже, поки ми збираємо кошти, хтось їх собі гребе лопатою. І телеканал цього хтося – ключовий в “єдиному марафоні”, зараз замінить вибулі канали Ахметова”, — зазначив Ар’єв.
- Раніше “ПриватБанк” 19 листопада вручив своїм колишнім власникам Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову судовий позов.
- Також англійський суд зобов’язав колишніх власників “ПриватБанку” Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та інших компаній-відповідачів додатково сплатити банку 1 млн фунтів стерлінгів (понад 38,3 млн грн).
- Шостий апеляційний адміністративний суд Києва 26 листопада 2020 року мав поновити розгляд скарги на рішення Окружного адміністративного суду від 18 квітня 2019 року про скасування націоналізації “ПриватБанку“. Однак засідання перенесли.
- Високий суд Лондона переніс засідання в справі за позовом “ПриватБанку” проти Коломойського та його ділового партнера Геннадія Боголюбова, яке мало відбутися в червні 2022 року. Проте після клопотання суд переніс слухання на рік.