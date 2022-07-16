Господарський суд Дніпропетровської області ліквідував компанію з іноземними інвестиціями "Новофарм", яка належала бізнесмену Ігорю Коломойському, списавши борг у 4,3 мільярда гривень перед "ПриватБанком".

Про це повідомляє Finbalance.

Зазначається, що загалом обсяг вимог кредиторів до компанії становив 10,44 мільярда гривень. Під час ліквідаційної процедури була погашена заборгованість на 2,7 млн гривень.

Раніше в судових матеріалах наводилися дані Офісу Генерального прокурора, що Національний банк України визнав “Новофарм” пов’язаною з “ПриватБанком” особою.

Згідно із судовими матеріалами, 16 грудня 2016 року, за кілька днів до націоналізації, “ПриватБанк” відкрив кредитну лінію для ТОВ “Новофарм” із лімітом 3,2 мільярда гривень. Як забезпечення за відповідними кредитними зобов’язаннями Pointex Sale LLP надала євробонди “ПриватБанку” номінальною вартістю 80 мільйонів доларів, які випустив банк через UK SPV Credit Finance PLC.

За словами народного депутата України від партії “Європейська Солідарність” Володимира Ар’єва, це еквівалент 800 ракет для HIMARS: “Фірму закрили, гроші списали. В мережі обурення, вимоги. Мітинги заборонені, Коломойський на суспільну думку клав. Влада, здається, теж”, — написав нардеп.

Він також додав, що ще одна фірма Коломойського “Монтана-Естейт” хоче “збанкрутувати” і списати 3 мільярди боргу перед “ПриватБанком”: “Цій фірмі, одразу після присяги Зеленського у липні 2019, Печерський суд зняв арешт на 415 об’єктів нерухомості, які були з 2017 року арештовані у справі фіктивних і свідомо невигідних кредитів, що були основою схеми вимивання коштів з банку”, — пояснив Ар’єв.

Нардеп зауважив, що 3 мільярди – це ще 560 ракет HIMARS або 34 Байрактара.