Федеральний апеляційний суд США 31 липня ухвалив рішення скасувати смертний вирок Джохару Царнаєву, засудженому за організацію теракту під час Бостонського марафону в 2013 році. Тоді 3 людини загинули і 264 були поранені.

Про це повідомляє американський телеканал NBC.

Джохар Царнаєв, якому в 2013 році було 19 років, а також його старший брат Тамерлан, 15 квітня 2013 року зірвали два саморобних вибухових пристрої, зроблені з каструль-скороварок, біля фінішної лінії традиційного щорічного Бостонського марафону. В результаті три людини загинули і ще 264 людини отримали поранення. Ще 17 осіб втратили якусь з кінцівок.

Три дні брати тікали від поліції. За цей час вони вбили співробітника поліції.

Через два роки, в 2015-му, Царнаєва визнали винним по 30 звинуваченнями, які йому висували. 17 з них передбачають можливість смертної кари. Зловмисника засудили до смертної кари, але сторона захисту почала подавати апеляційні позови.

Царнаєв і його адвокати не заперечують, що він скоїв напад. Але вони стверджують, що головним винуватцем був його старший брат Тамерлан. Виходячи з цього вони заявляють, що покарання у вигляді страти для Джохара несправедливе.

Колегія з трьох суддів першого окружного апеляційного суду США в Бостоні винесла рішення більш ніж через шість місяців після заслуховування аргументів у справі.

Адвокати засудженого заявили, що судовий розгляд був несправедливим через те, що його широко висвітлювали ЗМІ, що вимагають суворого покарання для Царнаєва. Вони зазначили, що присяжні в цій справі писали в соціальних мережах про свої позиції ще в 2015 році, до початку розслідування.

На початку грудня відбулося слухання в Апеляційному суді, на якому присвятили значну кількість питань аргументу присяжного.

Зокрема, прозвучали питання про те, чому ці двоє присяжних не були звільнені або ж чому суддя не поставив їм додаткові питання після того, як ці подробиці стали відомі напередодні судового розгляду. Судді зазначили, що в Бостонському суді існує давня норма, яка зобов’язує проводити таке розслідування.

Зокрема, один з присяжних після вибуху на марафоні в Бостоні писав, що Царнаєв – “шматок сміття” і “покидьок”.

Тепер Царнаєва виправдали за трьома пунктами звинувачення, в справі проведуть нові слухання, після чого буде винесено вирок.

У суді повідомили, що Царнаєв в будь-якому випадку залишиться у в’язниці довічно, але новий суд буде вирішувати, стратять його чи ні.

Зазначимо, Царнаєв був засуджений по 30 звинуваченнями, включаючи змову і використання зброї масового знищення. Він відбуває покарання у в’язниці суворого режиму в Колорадо.

Його брат був убитий в перестрілці з поліцією через кілька днів після того, як вони підірвали дві бомби біля фінішної лінії марафону.

Президент США Дональд Трамп назвав рішення суду “безглуздим” і дорікнув свого головного конкурента на виборах Джо Байдена, що той “виступає проти смертного вироку навіть для вбивць поліцейських і дітей”.