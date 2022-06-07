6 червня суд Сполучених штатів видав ордери на арешт двох літаків, які належать російському олігарху Роману Абрамовичу.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Федеральний суддя видав ордер на арешт посилаючись на те, що літаки Абрамовича порушили експортний контроль США, запроваджений після 24 лютого.

За даними міністерства торгівлі США, літак Романа Абрамовича Boeing 787 Dreamliner вартістю 350 000 000 доларів виконав рейс з Дубая до Москви 4 березня.

Другий літак російського мільярдера Gulfstream G650 ER здійснив рейс зі Стамбула до Москви 12 березня, а вже наступного дня у Тель-Авів. Вже 15 березня літак знову здійснив рейс зі Стамбула до Москви.

Після цього міністерство торгівлі США відкрило відповідне адміністративне провадження проти російського олігарха, оскільки і Gulfstream, і Boeing 787 Dreamliner виготовлені у Сполучених Штатах, а польоти до РФ були здійснені після введення експортних обмежень. Тому, щоб рейси в Росію були законними, Абрамович повинен був отримати ліцензію від компанії Commerce.

За порушення експортних обмежень Романа Абрамовича можуть оштрафувати на суму до 328 121 долара або майже на 1 млн доларів за три порушення.

“Російським олігархам, таким як Абрамович, не буде дозволено без наслідків порушувати експортні правила США”, – заявив представник комерційної служби Джон Сондерман.

Абрамович володіє літаками через низку фіктивних компаній, зареєстрованих на Кіпрі, Джерсі та Британських Віргінських островах. В лютому олігарх реорганізував структуру власності, щоб зробити кінцевими власниками літаків своїх дітей.

Однак саме олігарх, фактично, продовжував бути власником літаків, коли вони прилетіли у Москву в березні.

Наразі, за даними ЗМІ, літаки продовжують знаходитись у Росії, тому невідомо, чи вдасться США отримати над ними контроль.

Додамо, що Роман Абрамович не потрапив під санкції США, однак проти нього ввели обмеження Євросоюз та Велика Британія.