9 травня Федеральне журі Манхеттена встановило, що навесні 1996 року Дональд Трамп вчинив сексуальне насильство над письменницею та журналісткою Джин Керролл у гардеробній універмагу.

Про це інформує CNN.

Присяжні визнали його відповідальним за завдання побоїв у цивільному процесі Керролл проти нього на підставі позову про сексуальне насильство

Керролл також подала до суду на Трампа за наклеп, пов’язаний із заявою 2022 року, в якій він спростовував її звинувачення.

Журі у складі шести чоловіків і трьох жінок радилося трохи більш як дві з половиною години.

Вирок, включаючи будь-які збитки, продовжує зачитувати у суді.

Відомо, що експрезидент США нині має виплатити компенсацію у $2 млн за цивільний позов Керролл та ще $3 млн за наклеп.

Зауважимо, перед тим, як розпустити присяжних, суддя Льюїс Каплан повідомив їх, що тепер їм дозволено публічно називати себе, якщо вони захочуть, але порадив не робити цього.

“Моя вам порада – не називайте себе. Не зараз і не найближчим часом”.

Своєю чергою, колишній президент Дональд Трамп назвав вердикт присяжних “повною ганьбою”. У Truth Social він написав, що це “продовження найбільшого полювання на відьом усіх часів”.

Він продовжував стверджувати, що не знав, ким був Е. Жан Керролл на посаді.

Його прес-секретар Стівен Ченг повторив заяву Трампа, назвавши цю справу “підробкою”.

У мемуарах від 2019 року письменниця звинуватила Трампа в зґвалтуванні. Трамп відповів, що письменниця навмисно звинуватила його, аби підвищити продаж книг. У відповідь Керролл подала позов щодо наклепу.

За кілька днів до виборів 2020 року федеральний суддя відхилив спробу Трампа в особі юристів Міністерства юстиції закрити справу, порушену Керролл, яка стверджувала, що Трамп зґвалтував її в 1990-х. Він заперечив її твердження, сказавши: “Вона не мій тип”.