Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Відповідний указ мав набути чинності 4 січня, однак суд посилається на його “серйозні законодавчі та конституційні” порушення.
Блокування настало через два дні після того, як адміністрація Байдена оприлюднила указ. Його негайно зустріли судовим позовом від губернаторів-республіканців та інших, які стверджували, що це перевищило юридичні повноваження адміністрації.
Однак, згідно з заявами чиновників, розпорядження щодо вакцинації працівників приватних компаній не виходили за межі надзвичайних повноважень Управління з безпеки та гігієни праці (OSHA) щодо безпеки на робочому місці. Згідно з даними OSHA, правило поширюється на 84,2 мільйона працівників у 1,9 мільйона роботодавців у приватному секторі.
У середньому близько 1100 американців щодня вмирають від COVID-19, більшість з них не вакциновані. У Сполучених Штатах від COVID-19 загинули близько 750 тисяч людей.
- Нагадаємо, співачка Jerry Heil заявила, що її не пускають у США без вакцинації проти коронавірусу. Однак вона не встигає зробити два щеплення до запланованого вильоту.
- Раніше ВООЗ прогнозує пів мільйона смертей від COVID-19 до лютого.
- Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що 93% госпіталізованих за цю хвилю епідемії коронавірусу в Україні не були вакциновані.
- Знайти найближчий до себе пункт вакцинації можна, скориставшись мапою або переліком на сайті МОЗ.
- Крім цього, на сайті МОЗ про вакцинацію можна знайти усю необхідну інформацію про вакцини, що використовуються, можливі протипоказання, побічні реакції тощо.