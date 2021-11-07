Федеральний апеляційний суд США заблокував указ адміністрації Байдена, згідно з якою працівники американських компаній із щонайменше 100 співробітниками провинні вакцинуватися проти COVID-19 або проходити тестування щотижня.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Відповідний указ мав набути чинності 4 січня, однак суд посилається на його “серйозні законодавчі та конституційні” порушення.

Блокування настало через два дні після того, як адміністрація Байдена оприлюднила указ. Його негайно зустріли судовим позовом від губернаторів-республіканців та інших, які стверджували, що це перевищило юридичні повноваження адміністрації.

Однак, згідно з заявами чиновників, розпорядження щодо вакцинації працівників приватних компаній не виходили за межі надзвичайних повноважень Управління з безпеки та гігієни праці (OSHA) щодо безпеки на робочому місці. Згідно з даними OSHA, правило поширюється на 84,2 мільйона працівників у 1,9 мільйона роботодавців у приватному секторі.

У середньому близько 1100 американців щодня вмирають від COVID-19, більшість з них не вакциновані. У Сполучених Штатах від COVID-19 загинули близько 750 тисяч людей.