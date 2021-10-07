Окружний суддя США Роберт Пітман тимчасово заблокував новий закон у Техасі, який фактично забороняє жінкам робити аборти у штаті.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Таким чином федеральний суддя задовольнив прохання адміністрації президента Джозефа Байдена перешкодити виконанню закону, поки його законність заперечується. Білий дім назвав рішення судді важливим кроком до відновлення конституційних прав техаських жінок.

Суддя Пітман написав у своєму висновку, що з моменту вступу закону в силу 1 вересня “жінки були незаконно позбавлені можливості контролювати своє життя способами, захищеними Конституцією”.

Закон був висунутий і схвалений депутатами-республіканцями в Техасі. Президент-демократ Джо Байден назвав закон “безпрецедентним посяганням на права жінок”, але губернатор Техасу Грег Ебботт захистив його, заявивши: “Найцінніша свобода – це саме життя”.

Очікується, що офіційні особи штату Техас подадуть апеляцію на рішення судді Пітмана.

“Закон про серцебитті” забороняє переривання вагітності після виявлення серцебиття плода. Таким чином закон забороняє аборти вже на п’ятій-шостій тижні вагітності, коли більшість жінок навіть не підозрюють про своє становище.

Нагадаємо, що по всій території США, через закон про заборону абортів у Техасі, пройшло 660 демонстрацій.