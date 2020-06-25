Про це повідомляє телеканал CNN.

Якщо це рішення не буде оскаржене наступними апеляційними скаргами, то Флінн буде вільний.

Своїм рішенням суд наказав нижчій інстанції задовольнити клопотання уряду в особі Міністерства юстиції про припинення справи проти Флінна і скасував рішення судді федерального округу Колумбія Еммета Саллівана, який планував провести слухання за участю зацікавлених осіб щодо подальшого розгляду.

Салліван в травні призначив додаткові слухання на 16 липня. Він збирався з’ясувати, чи є підстави залучати Флінна до відповідальності за брехню.

Трамп уже привітав рішення суду і закликав розібратися з чиновниками, які раніше відкрили справу проти Флінна.

“Джеймс Комі (екс-директор ФБР, – ред), або його група брудних копів вибачаться перед Майклом Флінном (і багатьма іншими) за те, що вони зробили, щоб зруйнувати його життя? А Роберт Мюллер (колишній спеціальний прокурор США, – ред .) і його злі поплічники-демократи – скажуть вони: “Нам дуже шкода”? А як щодо Обами і Байдена?”, – написав Трамп.

В адвокатській команді Флінна тепер намагаються довести, що до судових позовів проти екс-радника Трампа причетний безпосередньо кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден.

Довідка. У справі про російське втручання в президентські вибори 2016 року Флінна допитали щодо його дзвінків російському послу. Результати судового рішення свідчать про те, що Флінн чотири рази збрехав слідству під час допиту. Він брехав про розмови з російськими громадянами, про санкції і про голосування в ООН.

Після цього Флінн в суді визнав, що дійсно дав неточні відомості.

Сторона звинувачення заявила, що у Флінна не раз була можливість зізнатися в тому, що він говорив неправду по якомусь з пунктів.