Про це пише агентство Bloomberg.
Повідомляється, що Сноуден не погодив з Агентством національної безпеки та Центральним розвідувальним управлінням рукопис про роботу в розвідувальних службах.
Суддя Ліам О’Грейді вважає що невиконання цього правила є порушенням Сноуденом взятих на себе зобов’язань.
Сноуден також повинен відмовитися від гонорарів на суму понад $1 млн за публічні виступи, а також від майбутнього доходу від поширення та екранізації книги “Особиста справа”.
Раніше телеканал CNN повідомив з посиланням на адвоката Сноудена, що той погодився відмовитися від $ 5 млн, які він отримав з продажів книги та публічних виступів.
Едвард Сноуден, колишній співробітник американських спецслужб, передусім відомий тим, що у 2013 передав американським ЗМІ ряд секретних матеріалів про програми стеження розвідслужб США і Великобританії в Мережі.
У 2013 році Росія надала Сноудену тимчасовий притулок за умови, що він припинить свою діяльність проти США.
- Раніше голова комітету у справах збройних сил Палати представників Конгресу США демократ Адам Сміт і республіканець Мек Торнберрі направили заяву, в якій вказали, що якщо президент Дональд Трамп помилує екс-співробітника ЦРУ Едварда Сноудена, то це може підірвати авторитет діючої адміністрації США.