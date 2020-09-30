Федеральний суд штату Віргінія зобов'язав ексспівробітника американських спецслужб Едварда Сноудена передати владі США $ 4,2 мільйона, отриманих за його книгу "Особиста справа" і публічні виступи.

Про це пише агентство Bloomberg.

Повідомляється, що Сноуден не погодив з Агентством національної безпеки та Центральним розвідувальним управлінням рукопис про роботу в розвідувальних службах.

Суддя Ліам О’Грейді вважає що невиконання цього правила є порушенням Сноуденом взятих на себе зобов’язань.

Сноуден також повинен відмовитися від гонорарів на суму понад $1 млн за публічні виступи, а також від майбутнього доходу від поширення та екранізації книги “Особиста справа”.

Раніше телеканал CNN повідомив з посиланням на адвоката Сноудена, що той погодився відмовитися від $ 5 млн, які він отримав з продажів книги та публічних виступів.

Едвард Сноуден, колишній співробітник американських спецслужб, передусім відомий тим, що у 2013 передав американським ЗМІ ряд секретних матеріалів про програми стеження розвідслужб США і Великобританії в Мережі.

У 2013 році Росія надала Сноудену тимчасовий притулок за умови, що він припинить свою діяльність проти США.