Про це йдеться на сайті громадянського об’єднання “Кримська солідарність”

За словами правозахисника Айдера Сулейманова, суд від початку запланував на розгляд кожної скарги по 15 хвилин, проте їх було недостатньо, тому процеси затягнулися.Суддя неодноразово підганяла сторону захисту і не давала домовити.

“Я вважаю, що є певна зацікавленість – суд не поклав на себе обов’язок всебічно вивчити справи та винести за ними об’єктивне та справедливе рішення. Його позиція – максимально швидко провести засідання та залишити рішення перших інстанцій у силі”, – зазначив правозахисник.

За підсумками засідання Сейдамет Мустафаєв, Рамазан Сусанов, Енвер Юлдаш та Ельдар Якубов були оштрафовані на 10 тисяч рублів за участь у масових зборах у різні дати. Алімхан Абітов отримав штраф у розмірі 15 тисяч рублів.

Захист має намір оскаржити рішення суду у ЄСПЛ.