Про це повідомляється у заяві Міністерства фінансів України.

Високий Суд Лондона завершив слухання щодо “боргу Януковича” на 3 млрд доларів США. Незабаром готуватимуть остаточне рішення.

Зазначається, що під час слухання Україна скористалася можливістю ще раз надати свою позицію стосовно позову, поданого проти неї Росією через єврооблігації на суму 3 млрд доларів США.

Ці єврооблігації було випущено у грудні 2013 року як звичайний борговий інструмент, що обертається на біржі. Однак 100% з них були викуплені РФ, що свідчить про надзвичайну винятковість ситуації.

Внаслідок погроз, здійснюваних Росією до випуску єврооблігацій та актів економічної та військової агресії з боку неї, Україну було позбавлено права вибору. Отже, стався примус з боку РФ, та Україна уклала угоду щодо випуску єврооблігацій.

“Позиція України полягає в тому, що або випуск облігацій повинен бути визнаний недійсним судом з огляду на те, що його було здійснено внаслідок примусу, з дослідженням дій Росії у судовому порядку за повною процедурою у відкритому судовому розгляді, або справедливим буде зупинити судове провадження, якщо англійський суд вважатиме, що з процесуальних підстав суд не має можливості розглянути аргументи лінії захисту України”, – йдеться у заяві.

У відомстві переконані в позитивному рішенні щодо справи.