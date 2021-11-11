Про це повідомляється у заяві Міністерства фінансів України.
Високий Суд Лондона завершив слухання щодо “боргу Януковича” на 3 млрд доларів США. Незабаром готуватимуть остаточне рішення.
Зазначається, що під час слухання Україна скористалася можливістю ще раз надати свою позицію стосовно позову, поданого проти неї Росією через єврооблігації на суму 3 млрд доларів США.
Ці єврооблігації було випущено у грудні 2013 року як звичайний борговий інструмент, що обертається на біржі. Однак 100% з них були викуплені РФ, що свідчить про надзвичайну винятковість ситуації.
Внаслідок погроз, здійснюваних Росією до випуску єврооблігацій та актів економічної та військової агресії з боку неї, Україну було позбавлено права вибору. Отже, стався примус з боку РФ, та Україна уклала угоду щодо випуску єврооблігацій.
“Позиція України полягає в тому, що або випуск облігацій повинен бути визнаний недійсним судом з огляду на те, що його було здійснено внаслідок примусу, з дослідженням дій Росії у судовому порядку за повною процедурою у відкритому судовому розгляді, або справедливим буде зупинити судове провадження, якщо англійський суд вважатиме, що з процесуальних підстав суд не має можливості розглянути аргументи лінії захисту України”, – йдеться у заяві.
У відомстві переконані в позитивному рішенні щодо справи.
- 28 жовтня 2015 року повідомлялося, що Росія наполягає на тому, що борг України у 3 млрд доларів є державним, тому юридично відстоюватиме свої інтереси.
- 26 липня 2016 року ексміністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що Україна не планує повертати Росії 3 млрд доларів за кредитом, який було отримано у грудні 2013 року за домовленістю між Володимиром Путіним та Віктором Януковичем.
- 29 березня 2017 року Лондонський суд не визнав обґрунтованості позиції та аргументів України у справі щодо повернення Росії кредиту в 3 млрд доларів, який у грудні 2013 року отримав Уряд України від РФ.
- У 2018 році Високий суд Лондона відклав розгляд справи та винесення рішення на пізніший термін.