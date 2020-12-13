7 грудня Личаківський районний суд Львова розглядав справу про бійку двох декоративних собак. Власника йоркширського тер’єра, який покусав шпіца, оштрафували на 85 грн.

Про це йдеться у рішенні суду, яке опубліковане в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Інцидент стався вранці 10 жовтня.

Того дня власник йоркширського тер’єру прийшов до товариша в приватний будинок. Собаку залишив у дворі. Почувши гавкіт, він побачив, що йорк вибіг на вулицю та почав кидатись на чоловіка зі шпіцом, які проходили повз будинок.

Власник йорка вийшов на вулицю, але погано зачинив за собою двері і на двір вибігла вівчарка власника будинку. Хазяїну йоркширського тер’єру замість того, аби відтягнути свою собаку, довелося тримати вівчарку. Йоркширський тер’єр у цей час покусав шпіца. Після цього власник шпіца написав заяву в поліцію.

У суді власник йорка визнав себе винним – суд присудив 85 грн штрафу за порушення правил утримання собак. А ще чоловік також має сплатити 420 грн судового збору.