У вівторок, 5 липня, восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові ухвалив рішення про заборону діяльність Комуністичної партії України.

Про це повідомила пресслужба суду на сторінці у Facebook.

Цього дня колегія суддів завершила розгляд адміністративної справи про заборону Комуністичної партії України.

Разом з тим, активи партії передаються державі.

“Судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність Комуністичної партії України; кошти й інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави”, – зазначили в установі.

Повний текст рішення у цій справі оприлюднять на офіційних сайтах Міністерства юстиції і Верховної Ради України.