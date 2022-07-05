Про це повідомила пресслужба суду на сторінці у Facebook.
Цього дня колегія суддів завершила розгляд адміністративної справи про заборону Комуністичної партії України.
Разом з тим, активи партії передаються державі.
“Судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність Комуністичної партії України; кошти й інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави”, – зазначили в установі.
Повний текст рішення у цій справі оприлюднять на офіційних сайтах Міністерства юстиції і Верховної Ради України.
- Нагадаємо, 23 червня восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові заборонив діяльність в Україні проросійської “Прогресивної соціалістичної партії”.
- Також в Україні офіційно заборонено політичну партію “Опозиційний блок”. Оприлюднено відповідне рішення Восьмого апеляційного суду.