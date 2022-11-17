Окружний суд Гааги почав оголошувати рішення у справі про збитий пасажирський лайнер рейсу MH17 "Малайзійських авіаліній", в котрому загинули загинули всі пасажири та екіпаж. Визнано, що літак збито із ЗРК "Бук", ракетою, запущеною з боку тимчасово окупованого РФ Первомайського.

Відповідне засідання транслює “Суспільне”. Рішення зачитує суддя Гендрік Стейнгаус.

Спочатку у суді заявили про те, що так звана “ДНР” контролювалася з боку РФ мінімум з травня 2014 року: “Починаючи з середини травня 2014 склалася ситуація, за якої Росія мала так званий загальний контроль на території так званої ДНР”, — заявив Стейнгаус.

У залі знаходяться представники обвинувачення, захисту одного з обвинувачених – Олега Пулатова, рідні та близькі загиблих, а також представники ЗМІ.

Він нагадав, що “багато з бойовиків та представників самопроголошеної влади “ДНР” мали російське громадянство та були причетними до Збройних сил РФ.

Наголошується, що самопроголошена влада отримувала політичні та військові вказівки з Москви. Це підтверджують докази, зібрані Спільною слідчою групою, зокрема перехоплення телефонних розмов.

Суддя пояснив, що призначений росіянами так званий керівник уряду “ДНР” Олександр Бородай майже щоденно зв’язувався з помічником президента РФ, на той час Владиславом Сурковим, і називав Суркова “нашою людиною в Кремлі”.

Водночас визнано, що РФ надавала військову підтримку бойовикам “ДНР”, які керували військовими діями тощо: “Після катастрофи MH17 Бородай подзвонив до Москви, бо чекав на вказівку. При цьому він говорив, що хоче поговорити з “начальником”, хоча сам є найвищою посадовою особою ДНР”, — зауважив суддя.

Тобто, на підставі цього суд вважає незаперечним контроль РФ на окупованій українській території Донбасу.

Згідно з висновком суду, постановляється, що літак було збито із ЗРК “Бук”, ракетою, запущеною з боку Первомайського.

Як результат, росіянам та українцю призначали довічне ув’язнення, але жоден з них не був присутнім у залі суду. Рішення може бути оскаржене.

ДОВІДКА: Вісім років тому неподалік Тореза Донецької області було збито Boeing 777 компанії “Малазійські авіалінії”, який виконував рейс MH17. 17 липня 2014 року загинули всі пасажири та екіпаж — 298 осіб.

Дотепер тривають суди і лише після повномасштабного вторгнення визнали винними чотирьох росіян у збитті літака. Раніше #Букви розповідали, як сталася авіакатастрофа, хто підозрювані та чому суд й досі триває.