У російському місті Ростові-на-Дону оголосили вироки чотирьом кримським татарам, яких звинувачують в участі в організації "Хізб ут-Тахрір", яку в Росії вважають терористичною.

Про це повідомляє “Кримська солідарність”.

Руслан Месутов та Ленур Халілов отримали по 18 років ув’язнення в колонії суворого режиму з обмеженням свободи на 1 рік після звільнення.

Ельдара Кантимірова засудили до 12 років колонії суворого режиму з обмеженням свободи на 1 рік після звільнення, а Руслана Нагаєва засуджено до 13 років ув’язнення у колонії з обмеженням свободи на рік після звільнення.

Засуджені промовчали на питання судді, чи зрозумілий їм вирок.

Руслан Нагаєв займався підприємницькою діяльністю в Алушті, Ленур Халілов був очільником і засновником мусульманської громади “Алушта”, а Руслан Месут був у ній охоронцем. Ельдар Кантіміров закінчив Київський Ісламський університет, є знавцем арабської мови.

10 червня 2019 року чоловіків затримали після обшуків за місцями їхнього проживання і з тих пір вони знаходяться в ув’язненні.