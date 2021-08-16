Про це повідомляє “Кримська солідарність”.
Руслан Месутов та Ленур Халілов отримали по 18 років ув’язнення в колонії суворого режиму з обмеженням свободи на 1 рік після звільнення.
Ельдара Кантимірова засудили до 12 років колонії суворого режиму з обмеженням свободи на 1 рік після звільнення, а Руслана Нагаєва засуджено до 13 років ув’язнення у колонії з обмеженням свободи на рік після звільнення.
Засуджені промовчали на питання судді, чи зрозумілий їм вирок.
Руслан Нагаєв займався підприємницькою діяльністю в Алушті, Ленур Халілов був очільником і засновником мусульманської громади “Алушта”, а Руслан Месут був у ній охоронцем. Ельдар Кантіміров закінчив Київський Ісламський університет, є знавцем арабської мови.
10 червня 2019 року чоловіків затримали після обшуків за місцями їхнього проживання і з тих пір вони знаходяться в ув’язненні.
- Раніше повідомлялося, що утримуваний Російською Федерацію кримський татарин Інвер Бекіров переніс мікроінсульт у колонії.
- У лютому 2021 року повідомлялося, що в окупованому Росією Криму вночі провели обшуки в будинках кримських татар.