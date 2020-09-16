Про це повідомила уповноважена з прав людини Людмила Денисова.
“Російські прокурори домоглися незаконного ув’язнення кримських татар за злочин, який ними не скоєно. Наші громадяни отримали максимальні строки відбування покарання у колонії суворого режиму: Марлен Асанов – 19 років, Мемет Белялов – 18 років, Сервер Муставаєв – 14 років, Едем Смаілов – 13 років, Сайран Салієв – 16 років, Тимур Ібрагімов – 17 років, Сервер Зекер’яєв – 13”, – повідомила Денісова.
Вона також повідомила, що восьмого фігуранта – Ернеста Аметова – виправдали й звільнили з-під варти.
Денісова закликала представників міжнародних місій, правозахисних організацій і дипкорпусу змусити РФ припинити незаконні затримання та судилища незаконно ув’язнених громадян України та повернути їх на батьківщину.
Також Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку з неправомірним рішенням російського суду і закликало владу РФ скасувати вироки, а міжнародне співтовариство – відреагувати на незаконні дії російського суду.
- Раніше повідомлялося, що 12 листопада Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону (РФ) засудив фігурантів справи ялтинського осередку “Хізб ут-Тахрір” до відбування покарання в колонії суворого режиму.