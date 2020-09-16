Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону (Росія) оголосив вироки від 13 до 19 років в'язниці фігурантам другої бахчисарайської групи у "справі Хізб ут-Тахрір".

Про це повідомила уповноважена з прав людини Людмила Денисова.

“Російські прокурори домоглися незаконного ув’язнення кримських татар за злочин, який ними не скоєно. Наші громадяни отримали максимальні строки відбування покарання у колонії суворого режиму: Марлен Асанов – 19 років, Мемет Белялов – 18 років, Сервер Муставаєв – 14 років, Едем Смаілов – 13 років, Сайран Салієв – 16 років, Тимур Ібрагімов – 17 років, Сервер Зекер’яєв – 13”, – повідомила Денісова.

Вона також повідомила, що восьмого фігуранта – Ернеста Аметова – виправдали й звільнили з-під варти.

Денісова закликала представників міжнародних місій, правозахисних організацій і дипкорпусу змусити РФ припинити незаконні затримання та судилища незаконно ув’язнених громадян України та повернути їх на батьківщину.

Також Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку з неправомірним рішенням російського суду і закликало владу РФ скасувати вироки, а міжнародне співтовариство – відреагувати на незаконні дії російського суду.