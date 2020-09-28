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Суд у справі MH17 перенесли на 3 листопада

Судове засідання у справі чотирьох підозрюваних у збитті літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17 продовжиться у листопаді.

Понеділок, 28 вересня 2020, 19:33

Трансляція засідання велася на офіційному сайті, присвяченому судовому процесу у справі MH17.

“Суд призупинено до наступного блоку з тим, щоб захист зміг представити запит щодо додаткового розслідування в листопаді. Слухання продовжаться у вівторок, 3 листопада, о 10:00”, — заявив головуючий суддя.

В ході сьогоднішнього засідання адвокат одного з чотирьох обвинувачуваних у знищенні рейсу MH17 Олега Пулатова заявила, що він заперечує свою причетність до запуску ракети і транспортування ЗРК Бук на Донбас, пише Reuters.

“Він не знав і не знає, як і чому був збитий рейс MH17. Наш клієнт не знає, що сталося. Що він дійсно знає, так це те, що він не бачив ніякої ракети Бук”, — заявила адвокат.

Захисниця Пулатова додала, що її клієнт буде готовий дати свідчення у справі, але необхідно дійти згоди про те, як це організувати, оскільки обвинувачений переховується в Росії.

За попереднім графіком, слухання щодо MH17 повинні були пройти з 28 вересня по 2 жовтня.

Зазначимо, що розслідування причин катастрофи веде Міжнародна слідча група (ССД), до якої увійшли представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії і Малайзії.

У вересні 2016 року група оприлюднила висновки, згідно з якими лайнер було збито ракетою, запущеною з ЗРК “Бук”, а рік тому оголосила про приналежність “Бука” до російської 53-й зенітно-ракетній бригаді, що дислокується в Курську.

Нагадаємо, Літак Boeing-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам — ​​Куала-Лумпур, був збитий в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Катастрофа забрала життя 283 пасажирів та 15 членів екіпажу, зокрема, 80 дітей. Згідно з висновками експертів міжнародної слідчої групи, літак Boeing-777 був збитий ракетою, запущеною з російського зенітно-ракетного комплексу “Бук”.

9 березня в Нідерландах почалися судові слухання над трьома громадянами Росії й одним українцем — Ігорем Гіркіним (Стрєлковим), Сергієм Дубинським, Олегом Пулатовим та Леонідом Харченком, яких звинувачують у  причетності до збиття рейсу МН17 Малайзійських авіаліній, в якому загинуло 289 осіб. Літак збили в небі над Донбасом 17 липня 2014 року.

  • У МЗС України заявили, що в список підозрюваних у справі про збиття рейсу МН17 може увійти і військово-політичне керівництво РФ.
Теги: катастрофа МН17, Міжнародний кримінальний суд, Нідерланди, МН17

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