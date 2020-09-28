Суд у справі MH17 перенесли на 3 листопада

Судове засідання у справі чотирьох підозрюваних у збитті літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17 продовжиться у листопаді.

Трансляція засідання велася на офіційному сайті, присвяченому судовому процесу у справі MH17.

“Суд призупинено до наступного блоку з тим, щоб захист зміг представити запит щодо додаткового розслідування в листопаді. Слухання продовжаться у вівторок, 3 листопада, о 10:00”, — заявив головуючий суддя.

В ході сьогоднішнього засідання адвокат одного з чотирьох обвинувачуваних у знищенні рейсу MH17 Олега Пулатова заявила, що він заперечує свою причетність до запуску ракети і транспортування ЗРК Бук на Донбас, пише Reuters.

“Він не знав і не знає, як і чому був збитий рейс MH17. Наш клієнт не знає, що сталося. Що він дійсно знає, так це те, що він не бачив ніякої ракети Бук”, — заявила адвокат.

Захисниця Пулатова додала, що її клієнт буде готовий дати свідчення у справі, але необхідно дійти згоди про те, як це організувати, оскільки обвинувачений переховується в Росії.

За попереднім графіком, слухання щодо MH17 повинні були пройти з 28 вересня по 2 жовтня.