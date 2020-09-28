Суд у справі MH17 перенесли на 3 листопада

Трансляція засідання велася на офіційному сайті, присвяченому судовому процесу у справі MH17.
“Суд призупинено до наступного блоку з тим, щоб захист зміг представити запит щодо додаткового розслідування в листопаді. Слухання продовжаться у вівторок, 3 листопада, о 10:00”, — заявив головуючий суддя.
В ході сьогоднішнього засідання адвокат одного з чотирьох обвинувачуваних у знищенні рейсу MH17 Олега Пулатова заявила, що він заперечує свою причетність до запуску ракети і транспортування ЗРК Бук на Донбас, пише Reuters.
“Він не знав і не знає, як і чому був збитий рейс MH17. Наш клієнт не знає, що сталося. Що він дійсно знає, так це те, що він не бачив ніякої ракети Бук”, — заявила адвокат.
Захисниця Пулатова додала, що її клієнт буде готовий дати свідчення у справі, але необхідно дійти згоди про те, як це організувати, оскільки обвинувачений переховується в Росії.
За попереднім графіком, слухання щодо MH17 повинні були пройти з 28 вересня по 2 жовтня.
Зазначимо, що розслідування причин катастрофи веде Міжнародна слідча група (ССД), до якої увійшли представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії і Малайзії.
У вересні 2016 року група оприлюднила висновки, згідно з якими лайнер було збито ракетою, запущеною з ЗРК “Бук”, а рік тому оголосила про приналежність “Бука” до російської 53-й зенітно-ракетній бригаді, що дислокується в Курську.
Нагадаємо, Літак Boeing-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам — Куала-Лумпур, був збитий в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Катастрофа забрала життя 283 пасажирів та 15 членів екіпажу, зокрема, 80 дітей. Згідно з висновками експертів міжнародної слідчої групи, літак Boeing-777 був збитий ракетою, запущеною з російського зенітно-ракетного комплексу “Бук”.
9 березня в Нідерландах почалися судові слухання над трьома громадянами Росії й одним українцем — Ігорем Гіркіним (Стрєлковим), Сергієм Дубинським, Олегом Пулатовим та Леонідом Харченком, яких звинувачують у причетності до збиття рейсу МН17 Малайзійських авіаліній, в якому загинуло 289 осіб. Літак збили в небі над Донбасом 17 липня 2014 року.
- Раніше повідомляли, що встановлено особу ще одного російського генерала, причетного до збиття Boeing МН17.
- У МЗС України заявили, що в список підозрюваних у справі про збиття рейсу МН17 може увійти і військово-політичне керівництво РФ.