Про це повідомляють # Букви.
Відповідне рішення оголосив секретар суду Віталій Черговий. Як зазначається, головуючий суддя, який обирав запобіжний захід Порошенку, Олексій Соколов перебував у нарадчій кімнаті п’ять годин.
У Києві на вулиці Володимирській, 15 біля Печерського районного суду зібралися прихильники Петра Порошенка.
Уздовж будівлі райсуду колонами стоять правоохоронці. Їх орієнтовно 250-300, що щонайменше втричі більше, ніж було вдень.
Як відомо, судді Печерського суду Олексію Соколову, який має оголошувати рішення про запобіжний захід Петру Порошенку, стало погано.
- П’ятий президент України, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко виступив біля аеропорту “Жуляни” перед тисячами прибічників, після чого відправся до Печерського районного суду.
- Очільниця партії “Голос”, народна депутатка Кіра Рудик заявила, що опозиційні партії Верховної Ради об’єднуються перед загрозами – як зовнішніми, так і внутрішніми, у той час, як чинна влада переслідує опозицію та п’ятого президента України Петра Порошенка.
- Режисер, сценарист і колишній політв’язень Олег Сенцов висловився щодо протистояння навколо президента Володимира Зеленського і лідера партії “Європейська Солідарність” (“ЄС”). За його словами, такі обвинувачення у результаті можуть бути зовсім протилежними, особливо на тлі можливого вторгнення Росії до України.
- П’ятому президенту України Петру Порошенка сьогодні обирають запобіжний захід у справі за підозрою у державній зраді. Прокуратура просить арешт строком на два місяці з можливістю внести заставу в 1 мільярд гривень.