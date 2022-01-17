Про це повідомляють # Букви.

Відповідне рішення оголосив секретар суду Віталій Черговий. Як зазначається, головуючий суддя, який обирав запобіжний захід Порошенку, Олексій Соколов перебував у нарадчій кімнаті п’ять годин.

У Києві на вулиці Володимирській, 15 біля Печерського районного суду  зібралися прихильники Петра Порошенка. 

Уздовж будівлі райсуду колонами стоять правоохоронці. Їх орієнтовно 250-300, що щонайменше втричі більше, ніж було вдень.

Як відомо, судді Печерського суду Олексію Соколову, який має оголошувати рішення про запобіжний захід Петру Порошенку, стало погано.