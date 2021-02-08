Печерський суд Києва переніс засідання у справі проти депутата Київради від партії «Європейська Солідарність», учасника АТО Олександра Погребиського за заявою нардепа від ОПЗЖ Олега Волошина на квітень через неявку Волошина та його адвокатів.

Про це повідомляє пресслужба “ЄС”.

Через неявку Волошина та його адвокатів засідання перенесли на квітень.

Як відомо, 21 липня 2020 року Олександр Погребиський біля Верховної Ради став випадковим свідком інциденту, коли нардепа Волошина на знак протесту проти його антиукраїнської позиції облили зеленкою.

“З мого боку не було абсолютно жодних дій, у яких мене можна звинувачувати. Я вважаю, що це – абсолютно політичний тиск на мене як на опозиційного українського політика. Це є політичним тиском на політичну партію “Європейська Солідарність”, зокрема через ці судові справи”, – заявив Погребиський.

“Я займаюсь захистом української держави – спочатку як активіст, зараз уже як депутат Київради. Моя найголовніша роль – це реалізація державницьких, реформаторських, проєвропейських принципів в українській політиці, у законодавстві, в тому числі – у Києві”, – зазначив депутат від “Європейської Солідарності”.

Він також зауважив, що СБУ мала б оперативно реагувати на заяви Волошина і його однопартійців.

“Якби СБУ вчасно реагувала на антидержавні заклики народних депутатів, зокрема Волошина, коли він дозволяв собі з трибуни казати, що українська держава є не суверенною, то можливо ці люди, які таким чином намагалися його виховати, не робили цих речей”, – вважає Погребиський.

“Я не знаю, скільки триватиме справа. Зараз можна сказати, що зацікавленості немає з боку “потерпілого”. Вони не приходять взагалі. Це може тривати довго, може тривати роками. Таким чином і діюча влада може намагатись впливати, наприклад на мої якісь рішення. Але це безглуздо, бо я ніколи в житті на такий вплив не буду піддаватись. Мені, на відміну від представників влади, проросійських політиків, нічого боятися. Я захищав і захищаю свою Батьківщину. Раніше я це робив, ризикуючи своїм життям на фронті. Зараз я це роблю в політичній площині. Тому боятися когось я точно не буду”, – наголосив депутат від “Європейської Солідарності”.