Судовий процес над 14 обвинуваченими у теракті в редакції французького журналу Charlie Hebdo в 2015 році призупинили як мінімум на тиждень — у трьох обвинувачених виявили COVID-19.

Про це повідомляє DPA.

До цього позитивний результат тесту на коронавірус отримав головний підозрюваний Алі Різа Пола і ще двоє затриманих.

Тепер ще у двох виявили вірус. Інші двоє вважаються близькими контактними особами.

Зараз на лаві підсудних перебувають підозрювані, обвинувачені в наданні терористам матеріально-технічної допомоги або зброї. За версією слідства, незадовго до нападів троє обвинувачених втекли на територію Сирії, яку контролює “Ісламська держава”. Їх судять заочно.

Троє терористів були вбиті поліцією.

У 2015 році 7 січня на редакцію сатиричного журналу Charlie Hebdo в Парижі напала група озброєних бойовиків. В результаті теракту загинули 12 осіб – 10 співробітників журналу і двоє поліцейських, 11 були поранені.

8 та 9 січня було скоєно ще два теракти – спочатку під Парижем застрелили поліцейську, а пізніше її вбивця взяв людей в заручники в кошерному супермаркеті. Він відмовився здатися правоохоронцям і відкрив вогонь по силовиках і заручниках – постраждали 17 осіб.

Приводом для теракту послужив опублікований в Charlie Hebdo комікс про пророка Мухаммеда і карикатури на іслам.

Відповідальність за терористичні атаки взяли на себе “Аль-Каїда” і “Ісламська держава”.