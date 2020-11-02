Про це повідомляє DPA.
До цього позитивний результат тесту на коронавірус отримав головний підозрюваний Алі Різа Пола і ще двоє затриманих.
Тепер ще у двох виявили вірус. Інші двоє вважаються близькими контактними особами.
Зараз на лаві підсудних перебувають підозрювані, обвинувачені в наданні терористам матеріально-технічної допомоги або зброї. За версією слідства, незадовго до нападів троє обвинувачених втекли на територію Сирії, яку контролює “Ісламська держава”. Їх судять заочно.
Троє терористів були вбиті поліцією.
У 2015 році 7 січня на редакцію сатиричного журналу Charlie Hebdo в Парижі напала група озброєних бойовиків. В результаті теракту загинули 12 осіб – 10 співробітників журналу і двоє поліцейських, 11 були поранені.
8 та 9 січня було скоєно ще два теракти – спочатку під Парижем застрелили поліцейську, а пізніше її вбивця взяв людей в заручники в кошерному супермаркеті. Він відмовився здатися правоохоронцям і відкрив вогонь по силовиках і заручниках – постраждали 17 осіб.
Приводом для теракту послужив опублікований в Charlie Hebdo комікс про пророка Мухаммеда і карикатури на іслам.
Відповідальність за терористичні атаки взяли на себе “Аль-Каїда” і “Ісламська держава”.
- Раніше повідомлялося, що 3 вересня 14 осіб, яких обвинувачують у причетності до серії терактів у Парижі у 2015, які почалися з атак на офіси французького сатиричного журналу Charlie Hebdo, постали перед судом.