Суд у штаті Техас не підтримав позов члена Палати представників США, республіканця Луї Гомерта і його однопартійців, які просили дозволити віце-президенту Майку Пенсу відхилити голоси колегії виборників, котрі визнали перемогу Джо Байдена на президентських виборах.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Як відомо, Конгрес США на спільному засіданні обох палат 6 січня (Палати представників і Сенату) повинен затвердити результати президентських виборів. Засідання пройде під головуванням Майка Пенса.

Раніше колегія виборників 306 голосами проти 232 проголосувала за Джо Байдена. Ці результати і повинні бути затверджені Конгресом США.

У позові Луї Гомерта містилася вимога надати Пенсу право скасувати результати на засіданні Конгресу. У позові пропонувалося дозволити Пенсу особисто приймати рішення, які голоси виборників визнавати.

Федеральний суддя Джеремі Кернодл зі Східного округу штату Техас відхилив цей позов.

Варто відзначити, що роль віце-президента при затвердженні результатів президентських виборів у Конгресі є суто церемоніальною. Чинному закону, який визначає процедуру, понад 100 років (він був ухвалений у 1887 році).

Як зазначає CNN, Пенс раніше сам попросив суд відхилити позов, вказавши, що такими юридичними питаннями повинен займатися не віце-президент США, а Палата представників і Сенат.

Раніше сенатор-республіканець від штату Міссурі Джош Хоулі заявив, що має намір оскаржити результати голосування на президентських виборах у США під час підрахунку голосів у Конгресі 6 січня. До нього можуть приєднатися й інші республіканці.

Це означає, що в Палаті представників і Сенаті США відбудуться дебати і голосування за результатами виборів. Оскарження не змінять результатів виборів, лише затягнуть неминуче підтвердження перемоги Джо Байдена.

Як відомо, чинний президент США Дональд Трамп неодноразово безпідставно заявляв про “шахрайство” на президентських виборах і відмовлявся визнавати свою поразку.

Члени його команди подавали численні позови в спробах оскаржити підсумки виборів, але вони були безуспішні.