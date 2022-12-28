10 листопада 2022 року завершилась справа, що розглядалась подільським районним судом Києва за позовом Віктора Медведчука до видання #Букви про захист честі, гідності та ділової репутації через публікацію новини про роль Медведчука у засудженні поета Василя Стуса.

Підсанкційний нардеп від ОПЗЖ та кум російського президента Володимира Путіна Віктор Медведчук, якого у 2022 році затримала СБУ за звинуваченням у державній зраді та розграбуванні національних цінностей, а згодом обміняли на частину захисників “Азовсталі”, ще у листопаді 2019 року звернувся до суду з позовом, у якому вимагає захистити його честь, гідність та ділову репутацію шляхом спростування інформації, яку він вважав недостовірною. Цією інформацією є речення з новини #Букв такого змісту: “Медведчук під час судового розгляду порушив адвокатську етику, визнавши провину свого підзахисного за нього самого”. Розгляд справи продовжувався і попри арешт Медведчука та його обмін.

У публікації, що стала приводом для позову Медведчука, йшлося про фільм “Заборонений”, який описує про останні роки життя Василя Стуса. Ця стрічка була знята за підтримки Держкіно і містила сцену судового процесу над поетом, якого як адвокат представляв Віктор Медведчук. Сам Василь Стус був позбавлений законного права брати участь у розгляді справи та за його відсутності вину поета всупереч позиції підзахисного визнав його адвокат. Вирок був зачитаний судом також без участі поета – 10 років примусових робіт та 5 років заслання. Василь Стус після тижневого голодування в карцері помер 4 вересня 1985 року в таборі Пермь-36, розташованому у Пермській області Росії.

Через сцену суду над поетом навколо фільму розгорівся скандал, оскільки її, начебто, мали вирізати зі сценарію. Внаслідок громадського обурення знімальна група пообіцяла дозняти та включити в стрічку сцену суду над Стусом.

Позиція позивача фактично зводилась до запитання: “Чи міг рядовий адвокат в той час протистояти системі?” і полягала в тому, що Медведчук, як призначений радянською владою адвокат Василя Стуса, вів справу відповідно до чинного на той час законодавства.

Про поданий Медведчуком позов #Буквам стало відомо лише у травні 2020 року. У червні того ж року позивач вирішив розширити перелік учасників справи, залучивши як відповідачів співзасновників видання – Катерину Рошук та Петра Терентьєва, через що розгляд справи розпочався спочатку.

Впродовж 2020-2022 років розгляд справи неодноразово відкладався, як з ініціативи представника позивача, так і через відсутність представника позивача та його самого у призначених судом засіданнях без поважних причин.

Зрештою суд дійшов висновку, що позивач виявив незацікавленість у захисті своїх інтересів, які вважає порушеними, через що позовну заяву слід залишити без розгляду, повернувши позивачу.

У своєму рішенні суд звернувся до практики Європейського Суду з прав людини, який у ряді рішень зауважив, що позивач є найбільш зацікавленою особою в розгляді справи, який він ініціював і через це має сприяти такому розгляду та утримуватись від необґрунтованого затягування розгляду справи та дій чи бездіяльності, які можуть призвести до такого затягування.