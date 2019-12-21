Про це 20 грудня повідомила прес-служба суду.
Йдеться про зменшення суми застави з 5 мільйонів 999 тисяч 283 гривень до 1 мільйона 999 тисяч 761 гривні. Тобто з 3123 прожиткових мінімумів працездатних осіб до 1041.
Таким чином, суддя частково задовольнив клопотання сторони захисту.
З огляду на те, що Гримчак зараз знаходиться в Чернігівському СІЗО, засідання проходило в режимі відеоконференції.
- 14 серпня стало відомо, що співробітники Генеральної прокуратури України прийшли до будинку заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юрія Гримчака з метою його затримання. Згодом у СБУ повідомили, що Юрій Гримчак і його помічник затримані у справі про вимагання 1,1 мільйона доларів хабаря.
- 17 серпня Юрій Гримчак був поміщений до Чернігівського СІЗО, незважаючи на неточності в судовій ухвалі.
- Генеральна прокуратура (ГПУ) змінила підозру Юрію Гримчаку на зловживання впливом. Також вирішується питання про передачу кримінального провадження до НАБУ за підслідністю.
- 14 листопада Вищий антикорупційний суд подовжив термін утримання під вартою як запобіжного заходу колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку ще на два місяці.