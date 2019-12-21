Вищий антикорупційний суд України прийняв рішення залишити заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака під вартою, але при цьому істотно зменшити суму застави для нього.

Про це 20 грудня повідомила прес-служба суду.

Йдеться про зменшення суми застави з 5 мільйонів 999 тисяч 283 ​​гривень до 1 мільйона 999 тисяч 761 гривні. Тобто з 3123 прожиткових мінімумів працездатних осіб до 1041.

Таким чином, суддя частково задовольнив клопотання сторони захисту.

З огляду на те, що Гримчак зараз знаходиться в Чернігівському СІЗО, засідання проходило в режимі відеоконференції.