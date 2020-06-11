Київський апеляційний суд скасував рішення про зниження суми застави колишньому міністру закордонних справ Леоніду Кожарі, підозрюваному в умисному вбивстві підприємця Сергія Старицького. Ексголова МЗС був узятий під варту в залі суду.

Про це поінформували в прес-службі суду.

Рішення було ухвалено у четвер, 11 червня.

Так, 18 травня Шевченківський районний суд Києва зменшив Кожарі заставу як альтернативу арешту з 14,8 млн грн до 2,1 млн грн. При цьому термін утримання під вартою було продовжено до 17 липня 2020 року.

Після внесення застави колишній міністр вийшов на свободу.

Потерпіла сторона подала апеляцію на рішення про зниження застави.

Сьогодні Київський апеляційний суд постановив збільшити суму застави. Постанову Шевченківського райсуду від 18 травня скасовано.

“До підозрюваного Кожари застосовано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 17 липня із визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 14 млн 83 тис. 400 гривень… Підозрюваний Кожара узятий під варту в залі суду”, – йдеться в повідомленні.

Про арешт колишнього міністра повідомила на своїй сторінці в Facebook і дочка загиблого підприємця Катерина Старицька.

“Кожарі знову збільшили заставу до 14 млн і винесли постанову взяти під варту в залі суду. Є ще надія на наше правосуддя”, – написала вона.

Як відомо, 22 лютого з’явилася інформація, що під Києвом загинув підприємець, директор Atlantic Group Сергій Старицький. Поліція спочатку вважала його загибель самогубством, проте друзі цю інформацію спростовували.

Згодом Національна поліція перекваліфікувала кримінальну справу за фактом смерті Старицького з самогубства на умисне вбивство.

25 березня правоохоронці затримали Леоніда Кожару за підозрою в умисному вбивстві Старицького. Встановлено, що 21 лютого Кожара перебував за місцем проживання в своєму будинку в селі Чайки Київської області, спільно зі своєю дружиною Мариною Козерод і Старицьким.

За даними слідства, між чоловіками на ґрунті раптових неприязних відносин виник конфлікт, який переріс у бійку. ”Підозрюваний узяв пістолет та завдав потерпілому один удар в область потилиці. Після чого здійснив постріл у голову потерпілого, від чого останній помер на місці події”, – повідомляли в прес-службі прокуратури Київської області.