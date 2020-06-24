Про це повідомляє The Guardian.

Суд постановив, що Жаїру Болсонару повинен виправити свою неналежну поведінку та носити захисну маску під час пересування столицею Бразилії.

“Президент республіки має вживати всіх необхідних заходів, щоб уникати передачі COVID-19 – чи то з метою захистити власне здоров’я чи здоров’я людей навколо нього”, – зазначив суддя Ренато Коельо Бореллі.

Федеральний суддя також постановив, що Болсонару не дотримується законів федерального округу, до якого належить столиця Бразилії, йому загрожує щоденний штраф у розмірі 2 000 реал (близько 300 євро), якщо він продовжить порушувати закон. У Бразилії використання масок є обов’язковим з кінця квітня.