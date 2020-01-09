Бразильський суддя Бенедикто Абікаїр виніс тимчасове рішення про те, щоб з платформи потокового мовлення Netflix прибрали фільм, в якому Ісус зображується геєм.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Фільм “Перша спокуса Христа” викликав лють християн в Бразилії.

Два мільйони людей підписали петицію, що закликала прибрати фільм з Netflix.

У рішенні проти Netflix суддя зазначив: “Право на свободу висловлювань … не є абсолютним”.

Проте, заборона є тільки тимчасовою, поки не буде прийнято остаточне рішення вищого суду.

Фільм-пародія був створений бразильської комедійної групою YouTube Porta dos Fundos.

Напередодні Різдва група людей, противників фільму, напала на офіс Porta dos Fundos в Ріо-де-Жанейро і закидала коктейлями Молотова.

Один з нападників полетів до Росії, зараз його розшукує Інтерпол.

На даний момент ні Netflix, ні в Porta dos Fundos не прокоментували рішення суду.

А правий президент Бразилії Жаїр Болсонару якось сказав, що у нього буде швидше мертвий син, ніж син-гей.