Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Фільм “Перша спокуса Христа” викликав лють християн в Бразилії.
Два мільйони людей підписали петицію, що закликала прибрати фільм з Netflix.
У рішенні проти Netflix суддя зазначив: “Право на свободу висловлювань … не є абсолютним”.
Проте, заборона є тільки тимчасовою, поки не буде прийнято остаточне рішення вищого суду.
Фільм-пародія був створений бразильської комедійної групою YouTube Porta dos Fundos.
Напередодні Різдва група людей, противників фільму, напала на офіс Porta dos Fundos в Ріо-де-Жанейро і закидала коктейлями Молотова.
Один з нападників полетів до Росії, зараз його розшукує Інтерпол.
На даний момент ні Netflix, ні в Porta dos Fundos не прокоментували рішення суду.
А правий президент Бразилії Жаїр Болсонару якось сказав, що у нього буде швидше мертвий син, ніж син-гей.
- Законодавці Уганди заявили про плани прийняти законопроєкт, який може сприяти запровадженню смертної кари для гомосексуалістів.