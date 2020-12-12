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Суд в Гаазі завершив попереднє розслідування справи щодо агресії РФ проти України

Прокурорка Міжнародного кримінального суду Фату Бенсуда оголосила про закінчення попереднього розслідування у справі за позовом України щодо військової агресії РФ. Воно тривало 5,5 року.

Субота, 12 грудня 2020, 01:01

Про це повідомили у пресслужбі суду.

Попереднє розслідування у справі “Ситуація в Україні” було відкрито судом в Гаазі 24 квітня 2014 року на підставі заяви уряду України.

Згодом у 2015 році додали другу заяву України, яка охоплювала злочини, які тривають на території України з 20 лютого 2014 року.

Прокурорка МКС оголосила, що справу визнано такою, що може бути розглянута цим судом, до компетенції якого входить переслідування осіб, відповідальних за геноцид, воєнні злочини та злочини проти людяності.

Канцелярія прокурорки дійшла висновку, що “широкий діапазон діянь, скоєних в контексті ситуації в Україні, становлять воєнні злочини та злочини проти людяності в межах юрисдикції Міжнародного кримінального суду”.

У щорічній доповіді трохи згодом прокурор повідомить детальніше, про які саме злочини йдеться. Вони розподілені на три великі групи:

  • злочини, скоєні в контексті військових дій;
  • злочини, скоєні під час затримань;
  • злочини, скоєні в Криму.

Бенсуда також сповістила, що ці злочини було вчинено різними сторонами конфлікту, вони є  достатньо серйозними, зважаючи на їхню суть та кількість, щоб бути розглянутими судом.

Також прокурорка підтвердила неможливість притягнення винних до відповідальності національними судами.

“Нацiональна судова система не є “доступною” на територiї пiд контролем протилежної сторони, що справді  унеможливлює затримання обвинуваченого, або отримання необхiдних доказiв та свiдчень, або взагалi проведення проваджень представниками компетентних органiв”, — йдеться в заяві Бенсуди.

Підсумовуючи Бенсуда зазначила, що сподівається на підтримку влади України, та закликала всі сторони конфлікту до співпраці.

“Я також сподiваюсь на конструктивний та взаємoвигiдний дiалог з урядом України та, маю надiю, з урядом Росiйської Федерацiї, який допоможе нам зрозумiти, як найкращим чином забеспечити здiйснення правосуддя в межах спiльної системи взаємодоповнюючих дiй на нацiональному та мiжнародному рiвнi”, — зазначила прокурорка.

Наступним кроком в цьому процесі буде звернення до суддів Палати попереднього провадження Суду щодо  дозволом на розслідування.

  • У грудні 2019 року Міжнародний кримінальний суд ООН опублікував звіт про результати попередніх розслідувань, в тому числі щодо ситуації з порушенням прав людини в окупованому Криму і на Донбасі.
  • 3-го червня минулого року Міжнародний суд ООН в Гаазі почав розгляд заперечень Росії щодо наявності у суду юрисдикції щодо позову України.
Теги: військова агресія, агресія Росії, військова агресія, Міжнародний кримінальний суд, Гаага

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