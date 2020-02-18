Про це пише Reuters.

“Нідерландський апеляційний суд в Гаазі у вівторок скасував рішення суду нижчої інстанції про скасування виплати в розмірі 50 млрд доларів акціонерам нині не існуючого російського нафтового гіганта ЮКОС”, – йдеться в повідомленні.

При цьому, сьогоднішнє рішення можна оскаржити у Верховному суді Нідерландів.

Нагадаємо, в липні 2014 року Європейський суд з прав людини в Страсбурзі присудив колишнім акціонерам компанії ЮКОС 1,86 млрд євро в якості компенсації за їх скаргою проти Росії, розглянутої ще в 2011 році. Міністерство юстиції РФ 29 жовтня 2014 року направило в ЄСПЛ мотивоване клопотання про передачу справи на розгляд Великої палати Європейського суду і перегляд раніше прийнятого нижчої інстанцією постанови ЄСПЛ у справі “ВАТ “НК “ЮКОС” проти Росії”. ЄСПЛ відхилив скаргу Мін’юсту РФ у справі ЮКОСа.

У квітні 2016 року Окружний суд Гааги скасував рішення Постійного арбітражного суду, який зобов’язав російську державу відшкодувати збиток акціонерам компанії, яка колись належала олігархові Михайлу Ходорковському.