Про це пише Reuters.
“Нідерландський апеляційний суд в Гаазі у вівторок скасував рішення суду нижчої інстанції про скасування виплати в розмірі 50 млрд доларів акціонерам нині не існуючого російського нафтового гіганта ЮКОС”, – йдеться в повідомленні.
При цьому, сьогоднішнє рішення можна оскаржити у Верховному суді Нідерландів.
Нагадаємо, в липні 2014 року Європейський суд з прав людини в Страсбурзі присудив колишнім акціонерам компанії ЮКОС 1,86 млрд євро в якості компенсації за їх скаргою проти Росії, розглянутої ще в 2011 році. Міністерство юстиції РФ 29 жовтня 2014 року направило в ЄСПЛ мотивоване клопотання про передачу справи на розгляд Великої палати Європейського суду і перегляд раніше прийнятого нижчої інстанцією постанови ЄСПЛ у справі “ВАТ “НК “ЮКОС” проти Росії”. ЄСПЛ відхилив скаргу Мін’юсту РФ у справі ЮКОСа.
У квітні 2016 року Окружний суд Гааги скасував рішення Постійного арбітражного суду, який зобов’язав російську державу відшкодувати збиток акціонерам компанії, яка колись належала олігархові Михайлу Ходорковському.
- 19 січня 2017 року Конституційний суд РФ прийняв постанову, в якій говориться про те, що рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) за скаргою екс-акціонерів компанії ЮКОС порушує положення Конституції РФ.