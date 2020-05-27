Суд в Німеччині відмовив Україні в екстрадиції Онищенка

Суд в Німеччині відмовив Україні в екстрадиції й постановив звільнити з-під варти колишнього позафракційного нардепа і бізнесмена Олександра Онищенка.

Про це повідомляється в релізі суду німецького міста Ольденбург.

“На цей час неможливо встановити, чи переслідування в Україні може мати політичні мотиви. Однак екстрадиція неможлива, тому що є конкретні підстави підозрювати недотримання обов’язкових мінімальних стандартів у галузі міжнародного права” – йдеться в заяві.

У суді додали, що зверталися до української сторони з проханням детально описати передбачувані умови утримання фігуранта, але отримали лише “занадто загальну інформацію”.

Варто зазначити, що на сайті суду прізвище Онищенка не вказується. У заяві адвокатської контори, яка представляла інтереси Онищенка, заявляється, що суд міста Ольденбург визнав неправомірним справу про запитувану з боку України екстрадицію екснардепа і постановив звільнити його.

Інтернет-виданню “Страна” вдалося зв’язатися з самим Онищенко. Він підтвердив, що перебуває наразі на волі.

“Суд встановив скасувати арешт і звільнити з-під варти. Це перше. А друге – відмовити в екстрадиції. Відчуваю себе добре. Всім привіт і найкращі побажання”, – заявив він журналістам.

13 травня екснардепу Олександру Онищенко заочно оголосили обвинувальний акт.