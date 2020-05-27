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Суд в Німеччині відмовив Україні в екстрадиції Онищенка

Суд в Німеччині відмовив Україні в екстрадиції й постановив звільнити з-під варти колишнього позафракційного нардепа і бізнесмена Олександра Онищенка.

Середа, 27 травня 2020, 17:46

Про це повідомляється в релізі суду німецького міста Ольденбург.

“На цей час неможливо встановити, чи переслідування в Україні може мати політичні мотиви. Однак екстрадиція неможлива, тому що є конкретні підстави підозрювати недотримання обов’язкових мінімальних стандартів у  галузі міжнародного права” – йдеться в заяві.

У суді додали, що зверталися до української сторони з проханням детально описати передбачувані умови утримання фігуранта, але отримали  лише “занадто загальну інформацію”.

Онищенко

Варто зазначити, що на сайті суду прізвище Онищенка не вказується. У заяві адвокатської контори, яка представляла інтереси Онищенка,  заявляється, що суд міста Ольденбург визнав неправомірним справу про запитувану з боку України екстрадицію екснардепа і постановив звільнити його.

Інтернет-виданню “Страна” вдалося зв’язатися з самим Онищенко. Він підтвердив, що  перебуває наразі на волі.

“Суд встановив скасувати арешт і звільнити з-під варти. Це перше. А друге – відмовити в екстрадиції. Відчуваю себе добре. Всім привіт і найкращі побажання”, – заявив він журналістам.

13 травня екснардепу Олександру Онищенко заочно оголосили обвинувальний акт.

Нагадаємо, Олександр Онищенко підозрюється українськими правоохоронними органами в організації схеми з розкрадання коштів при видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ “Укргазвидобування”.

Верховна Рада надала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт 5 липня 2016 року. Однак напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, Онищенко залишив територію держави. Він був оголошений у  національний розшук 8 серпня 2016 року. Протягом певного  часу він перебував у Іспанії, де також просив притулку, однак отримав відмову.

У липні 2018 року року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) завершило досудове розслідування “газової справи”. Фігурантам, у тому числі — екснардепу Онищенку, інкримінують злочини, передбачені ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 4 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб), ч. 5 ст. 191 (привласнення майна), ч. 3 ст. 209 (відмивання грошових коштів), ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 1 ст. 388 (незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт або яке описано чи підлягає конфіскації) КК України.

Теги: дело Онищенко, дело Онищенко, екстрадиція, Німеччина, Онищенко

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