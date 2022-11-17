Окружний суд в Гаазі (Нідерланди) визнав винним у діях, що призвели до падіння літака MH17 та вбивстві його пасажирів та екіпажу Ігоря Стрєлкова-Гіркіна, Сергія Дубинського та Леоніда Харченка. Усіх трьох заочно було засуджено до пожиттєвого ув'язнення.

Про це йшлося під час зачитування судового вироку.

Справу розглядали за звинуваченням у вбивстві екіпажу та пасажирів літака та діями, що призвели до його падіння.

Підсудними були троє росіян (Стрєлков-Гіркін, Дубинський і Пулатов) і громадянин України (Харченко). Олега Пулатова суд виправдав, оскільки, за словами судді, немає доказів, що він був особисто причетний до цих злочинів.

Стрєлкова-Гіркіна, Дубинського та Харченка визнали винними за обома звинуваченнями. Їх заочно засудили до довічного ув’язнення.

Також було визнано, що літак було збито із ЗРК “Бук” ракетою, запущеною з боку тимчасово окупованого РФ Первомайського. Під час засідання було визнано, що самопроголошена влада та бойовики отримувала політичні та військові вказівки з Москви. Це підтверджують докази, зібрані Спільною слідчою групою, зокрема перехоплення телефонних розмов.

Суддя пояснив, що призначений росіянами так званий керівник уряду “ДНР” Олександр Бородай майже щоденно зв’язувався з помічником президента РФ, на той час Владиславом Сурковим, і називав Суркова “нашою людиною в Кремлі”.

Водночас визнано, що РФ надавала військову підтримку бойовикам “ДНР”, які керували військовими діями тощо: “Після катастрофи MH17 Бородай подзвонив до Москви, бо чекав на вказівку. При цьому він говорив, що хоче поговорити з “начальником”, хоча сам є найвищою посадовою особою ДНР”, — зауважив суддя.

ДОВІДКА: Вісім років тому неподалік Тореза Донецької області було збито Boeing 777 компанії “Малазійські авіалінії”, який виконував рейс MH17. 17 липня 2014 року загинули всі пасажири та екіпаж — 298 осіб.

Дотепер тривають суди і лише після повномасштабного вторгнення визнали винними чотирьох росіян у збитті літака. Раніше #Букви розповідали, як сталася авіакатастрофа, хто підозрювані та чому суд й досі триває.