Окружний суд в Гаазі (Нідерланди) визнав винним у діях, що призвели до падіння літака MH17, та вбивстві його пасажирів й екіпажу Ігоря Стрєлкова-Гіркіна, Сергія Дубинського та Леоніда Харченка. Усіх трьох заочно засуджено до пожиттєвого ув'язнення.

Про це йшлося під час зачитування судового вироку.

Справу розглядали за звинуваченням у вбивстві екіпажу та пасажирів літака та діях, що призвели до його падіння.

Підсудними були троє росіян (Стрєлков-Гіркін, Дубинський і Пулатов) і громадянин України (Харченко). Олега Пулатова суд виправдав, оскільки, за словами судді, немає доказів, що він був особисто причетним до цих злочинів.

Стрєлкова-Гіркіна, Дубинського та Харченка визнали винними за обома звинуваченнями. Їх заочно засудили до довічного ув’язнення. Також вони мають виплатити 16 мільйонів євро родинам загиблих.

Також визнано, що літак було збито із ЗРК “Бук” ракетою, запущеною з боку тимчасово окупованого РФ Первомайського. Під час засідання визнано, що самопроголошена влада та бойовики отримувала політичні та військові вказівки з Москви. Це підтверджують докази, зібрані Спільною слідчою групою, зокрема перехоплення телефонних розмов.

Суддя пояснив, що призначений росіянами так званий керівник уряду “ДНР” Олександр Бородай майже щоденно зв’язувався з помічником президента РФ, на той час Владиславом Сурковим, і називав Суркова “нашою людиною в Кремлі”.

Водночас визнано, що РФ надавала військову підтримку бойовикам “ДНР”, які керували військовими діями тощо: “Після катастрофи MH17 Бородай подзвонив до Москви, бо чекав на вказівку. При цьому він говорив, що хоче поговорити з “начальником”, хоча сам є найвищою посадовою особою ДНР”, — зауважив суддя.

ДОВІДКА: Вісім років тому неподалік Тореза Донецької області було збито Boeing 777 компанії “Малазійські авіалінії”, який виконував рейс MH17. 17 липня 2014 року загинули всі пасажири та екіпаж — 298 осіб.

Дотепер тривають суди і лише після повномасштабного вторгнення визнали винними чотирьох росіян у збитті літака. Раніше #Букви розповідали, як сталася авіакатастрофа, хто підозрювані та чому суд й досі триває.