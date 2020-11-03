Апеляційний суд Італії 3 листопада ухвалив рішення задовольнити клопотання захисту Віталія Марківа і визнав нацгвардійця не причетним до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі у 2014 році на Донбасі.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

“Міланський апеляційний суд виніс виправдувальний вирок у справі нашого Героя, повністю виправдавши його. Справедливість є”, – написала Денісова.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що суд скасував вирок – 24 роки ув’язнення.

“Марків вільний. Це величезна перемога України!”, – заявив міністр внутрішніх справ.

Народний депутат України та співголова “Європейської Солідарності” Ірина Геращенко подякувала усім, хто боровся за звільнення Марківа.

“Марківа звільнили! Це чудова новина. Дякуємо всім, хто боровся. Україна своїх не кидає, добре, коли це залишається аксіомою”, – написала Геращенко.

Колишній міністр інформаційної політики Юрій Стець подякував Марківу за мужність.

Зазначимо, під час сьогоднішнього засідання голова МВС Арсен Аваков розповів, що тепер Віталій Марків літаком повернеться до України, а українська сторона продовжить оскаржувати його справу в Європейському суді.

За словами Авакова, нацгвардієць гідно й емоційно виступив на суді 3 листопада. Він сказав, що “сторона захисту навела достатню кількість підтверджень його невинуватості. всі звинувачення проти нього – безпідставні”.

Як повідомлялося раніше, 30 вересня Апеляційний суд в Мілані розпочав розгляд справи щодо нацгвардійця Віталія Марківа, якого було засуджено на 24 роки за нібито причетність до загибелі італійського журналіста на Донбасі.

Що відомо про справу Марківа?

У 2017 році італійські правоохоронці заарештували українського військового Віталія Марківа за підозрою в причетності до загибелі фоторепортера Андреа Роккеллі.

Італійський фоторепортер Андреа Роккеллі і його перекладач, громадянин РФ Андрій Миронов загинули у травні 2014 року в районі селища Андріївка поблизу Слов’янська Донецької області. Вони разом із французьким журналістом Вільямом Рогулоном (він отримав поранення) потрапили під мінометний вогонь.

Захист Марківа відкидав звинувачення у вбивстві та наполягав на тому, що журналісти перебували в зоні війни без розпізнавальних знаків і стали жертвами перехресного вогню.

12 липня 2019 суд міста Павія визнав службовця Марківа винним в смерті Андреа Роккеллі. Він засуджений до ув’язнення терміном 24 року.

Італійська сторона відмовилася від проведення слідчих дій на місці події, а також проігнорувала пропозиції України про створення спільної слідчої групи, озвучені після арешту Марківа.

У листопаді 2019 року Україна подала апеляцію на рішення італійського суду у справі Марківа.