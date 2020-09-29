Китайський суд засудив виховательку ясел до смертної кари за отруєння 25 дітей, один з яких помер.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Ван Юнь заарештували в минулому році після того, як діти з дитячого саду в місті Цзяоцзуо були доставлені в лікарню після сніданку. Тоді повідомлялося, що у 23 дітей почалися блювота, дехто знепритомнів. Одна дитина померла в лікарні в січні, провівши в лікарні 10 місяців.

У судових матеріалах йдеться, що жінка додала нітрит натрію у сніданок дітей своєї колеги, щоб помститися після суперечки щодо вихованців.

Інцидент стався 27 березня минулого року.

У понеділок, 28 вересня, місцевий суд в Цзяоцзуо засудив Ван до смертної кари.

Нітрит натрію часто використовується в якості харчової добавки при консервуванні м’яса, але в великих кількостях може бути токсичним.

Суд також заявив, що це не перший випадок, коли Ван труїла людей. Повідомляється, що раніше вона купила нітрит в Інтернеті і отруїла свого чоловіка – чоловік вижив.

Китай приховує офіційну статистику страт, але правозахисні групи вважають, що щорічно вбивають тисячі.

Вирок виконується шляхом введення смертельної ін’єкції або розстрілу.