Так званий суд в незаконно анексованому Криму почав розгляд справи над українським політв’язнем, журналістом “Крим. Реалії” Владиславом Єсипенком. В українській столиці пройшла акція на його підтримку.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

16 березня в Центрі громадських зв’язків ФСБ Росії заявили, що 10 березня затримали в Криму Владислава Єсипенка за нібито збір інформації в інтересах спецслужб України. В автомобілі журналіста “Крим.Реалії” (проєкт “Радіо Свобода”) нібито виявили вибуховий пристрій. Відтоді журналіст перебував під вартою.

18 березня на російському пропагандистському каналі “Крим24” вийшло “інтерв’ю” із Єсипенком, де він визнає, що перевозив вибухівку, та розповідає, що начебто збирав інформацію за завданням офіцера резерву 8 відділу 5 департаменту Служби зовнішньої розвідки полковника Кравчука. Ймовірно, “інтерв’ю” було записано після катувань.

У вівторок, 6 липня, так званий суд в Сімферополі розпочав розгляд справи Єсипенка, пише “Крим.Реалії”. Журналістові продовжили арешт на пів року. Він перебуватиме під вартою щонайменше до січня.

Ввечері вівторка на Майдані Незалежності у Києві відбулася акція на підтримку Єсипенка, в якій також взяла участь його дружина Катерина. Протестувальники тримали плаката із хештегом #FreeYesypenko та іменами бранців Кремля. Організатори акції збирали листи, що будуть передані політичному в’язневі у СІЗО.

Під час акції розпочався дощ, що, однак, не завадило її проведенню.