Про це повідомляє кореспондент #Букв.
16 березня в Центрі громадських зв’язків ФСБ Росії заявили, що 10 березня затримали в Криму Владислава Єсипенка за нібито збір інформації в інтересах спецслужб України. В автомобілі журналіста “Крим.Реалії” (проєкт “Радіо Свобода”) нібито виявили вибуховий пристрій. Відтоді журналіст перебував під вартою.
18 березня на російському пропагандистському каналі “Крим24” вийшло “інтерв’ю” із Єсипенком, де він визнає, що перевозив вибухівку, та розповідає, що начебто збирав інформацію за завданням офіцера резерву 8 відділу 5 департаменту Служби зовнішньої розвідки полковника Кравчука. Ймовірно, “інтерв’ю” було записано після катувань.
У вівторок, 6 липня, так званий суд в Сімферополі розпочав розгляд справи Єсипенка, пише “Крим.Реалії”. Журналістові продовжили арешт на пів року. Він перебуватиме під вартою щонайменше до січня.
Ввечері вівторка на Майдані Незалежності у Києві відбулася акція на підтримку Єсипенка, в якій також взяла участь його дружина Катерина. Протестувальники тримали плаката із хештегом #FreeYesypenko та іменами бранців Кремля. Організатори акції збирали листи, що будуть передані політичному в’язневі у СІЗО.
Під час акції розпочався дощ, що, однак, не завадило її проведенню.
- У березні до України повернувся політв’язень Кремля Гліб Шаблій, який відбув повний термін ув’язнення в окупованому Криму та Росії.
- В травні Олексій Чирній, фігурант так званої “справи Сенцова”, був звільнений з виправної колонії. Він повернувся до України після 7 років незаконного ув’язнення.
- 1 червня підконтрольний Москві “Верховний суд” окупованого Криму заочно засудив голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова до шести років колонії.