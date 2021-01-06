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Суд в Лондоні відмовився випустити Ассанжа під заставу

Магістратський суд лондонського району Вестмінстер відмовив у звільненні засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа під заставу.

Середа, 6 січня 2021, 15:41

Про це повідомляє Reuters.

Суддя мотивував своє рішення тим, що Ассанж може сховатися від правосуддя, поки Сполучені Штати знову спробують домогтися його екстрадиції.

“Я переконана – є вагомі підстави вважати, що якщо Ассанжа звільнять сьогодні, він не прийде в суд для розгляду апеляції”, – заявила суддя Ванесса Барайцер Лондонському магістратському суду Вестмінстера.

Партнер Ассанжа, Стелла Моріс, сказала, що рішення судді відмовити йому у звільненні під заставу було величезним розчаруванням, і закликала Сполучені Штати помилувати його. У WikiLeaks заявили, що оскаржать відмову.

Ассанжу пред’явлено звинувачення по 18 пунктам з боку уряду США, яке звинувачує його в змові з метою злому військових баз даних США з метою отримання конфіденційної секретної інформації, що стосується воєн в Афганістані та Іраку, яка потім була опублікована на веб-сайті Wikileaks в 2010 і 2011 роках.

З 2012 року Ассанж перебував у посольстві Еквадору в Лондоні, щоб уникнути екстрадиції до Швеції через звинувачення в сексуальних злочинах, які він завжди заперечував і які згодом були виключені. 11 квітня 2019 року Ассанж був заарештований у  посольстві. Це сталося після того, Еквадор відмовив Ассанжу в наданні притулку, а президент Ленін Морено позбавив його еквадорського громадянства, звинувативши в спробах дестабілізувати уряд.

У травні 2019 року Лондонський суд засудив засновника WikiLeaks до 50 тижнів ув’язнення за порушення умов звільнення під заставу. Зараз він перебуває  у в’язниці Бельмарш в Лондоні. США домагаються його екстрадиції.

  • У червні 2019 року міністр внутрішніх справ Великої Британії Саджид Джавід повідомив, що підписав запит на екстрадицію Джуліана Ассанжа до  США.
  • Британський суд призначив слухання у справі про екстрадицію засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа в США на 25 лютого 2020 року.
  • У Міністерстві закордонних справ Великої Британії заявили, що не видадуть Джуліана Ассанжа в країну, де є смертна кара.
  • 4 січня Британський суд відмовив США в екстрадиції Джуліана Ассанжа через ризик самогубства.
Теги: Джуліан Ассанж, екстрадиція, застава, суд, Wikileaks

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