Суд в Лондоні відмовився випустити Ассанжа під заставу

Про це повідомляє Reuters.
Суддя мотивував своє рішення тим, що Ассанж може сховатися від правосуддя, поки Сполучені Штати знову спробують домогтися його екстрадиції.
“Я переконана – є вагомі підстави вважати, що якщо Ассанжа звільнять сьогодні, він не прийде в суд для розгляду апеляції”, – заявила суддя Ванесса Барайцер Лондонському магістратському суду Вестмінстера.
Партнер Ассанжа, Стелла Моріс, сказала, що рішення судді відмовити йому у звільненні під заставу було величезним розчаруванням, і закликала Сполучені Штати помилувати його. У WikiLeaks заявили, що оскаржать відмову.
Ассанжу пред’явлено звинувачення по 18 пунктам з боку уряду США, яке звинувачує його в змові з метою злому військових баз даних США з метою отримання конфіденційної секретної інформації, що стосується воєн в Афганістані та Іраку, яка потім була опублікована на веб-сайті Wikileaks в 2010 і 2011 роках.
З 2012 року Ассанж перебував у посольстві Еквадору в Лондоні, щоб уникнути екстрадиції до Швеції через звинувачення в сексуальних злочинах, які він завжди заперечував і які згодом були виключені. 11 квітня 2019 року Ассанж був заарештований у посольстві. Це сталося після того, Еквадор відмовив Ассанжу в наданні притулку, а президент Ленін Морено позбавив його еквадорського громадянства, звинувативши в спробах дестабілізувати уряд.
У травні 2019 року Лондонський суд засудив засновника WikiLeaks до 50 тижнів ув’язнення за порушення умов звільнення під заставу. Зараз він перебуває у в’язниці Бельмарш в Лондоні. США домагаються його екстрадиції.
- У червні 2019 року міністр внутрішніх справ Великої Британії Саджид Джавід повідомив, що підписав запит на екстрадицію Джуліана Ассанжа до США.
- Британський суд призначив слухання у справі про екстрадицію засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа в США на 25 лютого 2020 року.
- У Міністерстві закордонних справ Великої Британії заявили, що не видадуть Джуліана Ассанжа в країну, де є смертна кара.
- 4 січня Британський суд відмовив США в екстрадиції Джуліана Ассанжа через ризик самогубства.