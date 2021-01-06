Суд в Лондоні відмовився випустити Ассанжа під заставу

Про це повідомляє Reuters.

Суддя мотивував своє рішення тим, що Ассанж може сховатися від правосуддя, поки Сполучені Штати знову спробують домогтися його екстрадиції.

“Я переконана – є вагомі підстави вважати, що якщо Ассанжа звільнять сьогодні, він не прийде в суд для розгляду апеляції”, – заявила суддя Ванесса Барайцер Лондонському магістратському суду Вестмінстера.

Партнер Ассанжа, Стелла Моріс, сказала, що рішення судді відмовити йому у звільненні під заставу було величезним розчаруванням, і закликала Сполучені Штати помилувати його. У WikiLeaks заявили, що оскаржать відмову.

Ассанжу пред’явлено звинувачення по 18 пунктам з боку уряду США, яке звинувачує його в змові з метою злому військових баз даних США з метою отримання конфіденційної секретної інформації, що стосується воєн в Афганістані та Іраку, яка потім була опублікована на веб-сайті Wikileaks в 2010 і 2011 роках.