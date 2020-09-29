Апеляційний суд в Мілані розпочав розгляд справи щодо нацгвардійця Віталія Марківа, якого було засуджено на 24 роки за нібито причетність до загибелі італійського журналіста на Донбасі.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України.

Сьогодні в Мілані відбувається засідання апеляційного суду у справі нацгвардійця Віталія Марківа, якого судом італійського міста Павія було визнано винним у причетності до загибелі журналіста Андреа Рокеллі, що загинув у Слов’янську в травні 2014 року.

“Сторона захисту, яку ведуть найкращі італійські адвокати Рафаелі Делла Вале і Нікколо Бертоліні Клерічі, наполягають на невинуватості Віталія Марківа, який ніяк не міг бути причетний до загибелі Андреа Рокеллі. […] Українська сторона робить все можливе для звільнення Віталія Марківа”, — запевнили в міністерстві.

За словами голови Християнського товариства українців в Італії Олеся Городецького, якого цитує пресслужба МВС, судовий процес закритий для публіки, вхід дозволено лише для адвокатів і по двоє осіб від цивільних позивачів або відповідачів, допустили також 12 журналістів.

Під час засідання адвокати Марківа наполягали на залученні розслідування, проведеного українськими правоохоронцями, до справи як нового доказу.

Також захисники намагаються оскаржити те, що суд Павії мав повноваження розглядати справу над Марківим.

Що відомо про справу Марківа?

У 2017 році італійські правоохоронці заарештували українського військового Віталія Марківа за підозрою в причетності до загибелі під Слов’янськом у 2014 році фоторепортера Андреа Роккеллі.

Італійський фоторепортер Андреа Роккеллі і його перекладач, громадянин РФ Андрій Миронов загинули у травні 2014 року в районі селища Андріївка поблизу Слов’янська Донецької області. Вони разом із французьким журналістом Вільямом Рогулоном (він отримав поранення) потрапили під мінометний вогонь.

Захист Марківа відкидав звинувачення у вбивстві та наполягав на тому, що журналісти перебували в зоні війни без розпізнавальних знаків і стали жертвами перехресного вогню.

12 липня 2019 суд міста Павія визнав службовця Марківа винним в смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Він засуджений до ув’язнення терміном 24 року.

Італійська сторона відмовилася від проведення слідчих дій на місці події, а також проігнорувала пропозиції України про створення спільної слідчої групи, озвучених після арешту Марківа.

У листопаді 2019 року Україна подала апеляцію на рішення італійського суду у справі Марківа.